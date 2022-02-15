Екатеринбуржцы на бронированной яхте попытаются покорить канадский «перевал Дятлова», где загадочно исчезли более 100 человек

В кругосветное путешествие отправится яхта из титана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатеринбург может войти в историю мореходства. Команда энтузиастов к 300-летию города собирается отправиться в кругосветное путешествие на титановой яхте «Урал» и первыми в истории пройти северо-западный проход на севере Канады, где в XIX веке затонули знаменитые исследовательские корабли Эребус и Террор (Во время экспедиции Франклина корабли застряли во льдах. Экипажам пришлось дойти до каннибализма, - Прим. Ред.)

Кругосветная экспедиция Уральский меридиан будет приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Проект называется Уральский меридиан, - сказал Николай Паньков, один из инициаторов проекта. – В кругосветное путешествие команда отправится на единственной на планете титановой яхте «Урал». Изготовить ее возможно было только в Екатеринбурге. Она сделана из 6-мм титанового листа. Фактически состоит из брони.

Стартовать яхта должна в Мурманске, после чего она пойдет через север Атлантического океана.

- Мы первыми в истории человечества пройдем по северной части Канады не на ледоколе. Поставим рекорд, - сказал Николай Паньков. - Навсегда в истории будет прописано, что первыми этот маршрут прошла экспедиция Уральский меридиан. Планируем заходить в порты, имеющие культурно-исторические связи с Екатеринбургом. Пройдем рядом с Индией, обойдем вокруг Европы и через Санкт-Петербург по единой системе каналов и рек собираемся вернуться в Екатеринбург к 300-летию города.

Эта яхта - единственная на планете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрут экспедиции команда Уральского меридиана представила на Совете неравнодушных, на котором присутствовали первые лица города. На Совете отметили, что в разных портах экипаж сможет временно брать на борт яхты желающих принять участие в путешествии.

- Возьму отпуск трехдневный, по какому-то маршруту с вами пройду, - сказал Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга.