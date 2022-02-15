В Ревде отправили под суд банду фальшивомонетчиков

Банда сбывала в магазинах пятитысячные купюры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи свердловского полицейского главка вместе с сыщиками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями завершили расследование уголовного дела в отношении банды фальшивомонетчиков, которые сбывали поддельные пятитысячные купюры в магазинах населенных пунктов Свердловской области.

Преступления группа из пяти человек совершала в 2021 году. Как правило, купюры мошенники сбывали в магазинах, не имеющих устройства для проверки подлинности купюр. После этого полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».

- Заранее обсудив детали организации группы, фигуранты приобрели не менее 63 заведомо поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая для дальнейшего сбыта. Красные «фантики» сбывались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Среднеуральске, Верхней Пышме и Ревде, - рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Уголовное дело передали в Ревдинский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате кропотливой работы силовики установили и задержали пятерых подозреваемых, четверо – жители Екатеринбурга, еще один - безработный 26-летний Калашников - прибыл из Пермского края.

Его ровесник по фамилии Бологов уже был судим по статьям «Грабеж», «Побои», «Причастность к незаконному обороту наркотиков», «Кража». На свободу он вышел после очередного срока в 2019 году.

Еще один участник банды по фамилии Сафин по профессии – оператор вычислительных машин, работал на руководящей должности на складе одного из предприятий.

На счету банды не меньше 40 преступных эпизодов. Теперь уголовное дело передано в Ревдинский городской суд. Наказание за подобные преступления – до 15 лет лишения свободы.