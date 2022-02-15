Мэрия Екатеринбурга выпустит приложение для горожан, чтобы проводить голосования и референдумы через смартфон

Новое приложение представили на заседании Совета неравнодушных, которое прошло в Музее истории Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Диалог между жителями Екатеринбурга и городской администрацией переходит на новый уровень – виртуальный. В столице Урала готовится к запуску система «Активный Екатеринбург». Это приложение для смартфонов, которое с легкостью можно будет скачать в AppStore или Google Play.

С его помощью горожане смогут получать информацию от мэрии и в прямом смысле слова голосовать по важным вопросам. О том, как приложение будет работать 15 февраля представители городской администрации рассказали на Совете по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных).

- Система «Активный Екатеринбург» станет оперативным каналом для прямого взаимодействия горожан с органами местного самоуправления. Им будут направляться сообщения по актуальным для жителей вопросам, - объяснил Сергей Плахотин, заместитель главы Екатеринбурга. – В первую очередь это будут вопросы по работе общественного транспорта, по благоустройству, парковкам, нестационарной торговле и брошенным автомобилям.

На баллы, накопленные в приложении при голосовании, можно будет приобретать сувениры и скидочные сертификаты в специальном "магазине". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти города также планируют проводить в приложении референдумы и просто голосования. Зарегистрироваться в приложении можно будет через аккаунт в Google, с помощью социальных систем или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть, как на Госуслугах.

- Также пользователь сможет авторизоваться, заполнив стандартную форму для регистрации в системе, - добавляют в администрации Екатеринбурга. - Но только авторизация через ЕСИА дает возможность пользователю участвовать в таргетированном голосовании.

На заседании Совета неравнодушных присутствовали депутаты, журналисты, общественники и представители городской администрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы подстегнуть горожан активнее голосовать через приложение, в нем будет работать так называемый «Магазин поощрений». Проголосовал – получи баллы. И чем важнее для города голосования, тем больше баллов за него будут начислять. Потом на них в «Магазине поощрений» можно будет приобрести сувениры и сертификаты на скидку в муниципальных учреждениях культуры, например.

- Может быть на колесе обозрений прокатиться в парке Маяковского со скидкой? - предположил Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга.

Запустить приложение и сайт планируют 1 июня. Пока система готова на 80%. А 1 марта начнется тестирование приложение ограниченным кругом лиц из Совета неравнодушных. Продлится оно до 1 мая.