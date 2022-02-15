Спрятал в кабинете: начальника из службы безопасности Кольцово обвинили в махинациях с шестью бутылками коллекционного вина

Начальник смены сказал владельцу вина, что поиски его пропажи будут стоить 30 тысяч рублей. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Дорогие коллекционные вина фигурируют не только в новостях из аукционных домов, но и в уголовных делах. Например, в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 43-летнего начальника смены из службы авиационной безопасности по досмотру, подозревают в мошенничестве с таким редким и очень дорогим вином.

- В ноябре 2021 года к подозреваемому обратился пассажир с просьбой установить утерянный багаж – шесть бутылок коллекционного вина, - уточняют в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. – Начальник службы безопасности, достоверно зная, что утерянное имущество находится у него в кабинете, сообщил пассажиру, что для поиска такого ценного груза понадобится 30 тысяч рублей.

Как только деньги начальник смены получил, вино вдруг сразу нашлось. Выявить преступление удалось сотрудникам УФСБ России по Свердловской области. Начальника смены задержали. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.