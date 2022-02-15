В Екатеринбурге вынесли приговор убийце, который застрелил отца двоих детей

Убийца скрывался от следствия больше двух месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор 62-летнему Сергею Черепанову, известному в криминальных кругах под прозвищем «Череп». В конце декабря 2020 года житель Курганской области застрелил 44-летнего водителя микроавтобуса Алексея Воронихина. Причиной для расправы стала личная неприязнь. Якобы Алексей оскорбил Черепанова в кругу общих знакомых.

Вечером 24 декабря рецидивист подкараулил Воронихина на остановке у метро «Уралмаш» и выстрелил водителю в голову из пистолета Макарова. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. В ту же ночь отец двоих детей скончался.

Поймать преступника удалось лишь в начале прошлого марта. Черепанов сразу же признал вину, и даже согласился на отправку в СИЗО.

- Согласно результатам судебной стационарной психиатрической экспертизы в отношении фигуранта, он признан вменяемым, поскольку осознавал характер совершаемых им действий, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Вину в совершенных преступлениях обвиняемый полностью признал, с его участием проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он подробно рассказал об обстоятельствах преступлений.

Алексей был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался. Фото: соцсети

Суд приговорил Сергея Черепанова к 12 годам и 4 месяца в колонии строгого режима. В прокуратуре отметили, что он тщательно готовился к преступлению. До Екатеринбурга он добирался на попутках, а поездки оплачивал только наличными.

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