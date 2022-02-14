Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 9:22

60 ударов палкой и изнасилование: раскрыты страшные подробности убийства пермской туристки

Алексею Еремееву грозит пожизненный срок за расправу над Анастасией Пыхтеевой, уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (18)Комментарии (18)(18)
Молодая мама приехала в Свердловскую область, чтобы сплавиться на байдарке по Чусовой. Фото: соцсети

Молодая мама приехала в Свердловскую область, чтобы сплавиться на байдарке по Чусовой. Фото: соцсети

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве пермской туристки Анастасии Пыхтеевой. Фигурантами проходят 43-летний рецидивист Алексей Еремеев и его подельница Ольга Васева.

Анастасия приехала в Свердловскую область одна, чтобы сплавиться на байдарке по реке Чусовой. Вечером 30 мая ее палатку заметил Еремеев с Васевой. Пара втерлась к девушке в доверие. Посреди ночи они разбудили ее и ввели в заблуждение, сообщив о похищении байдарки. Так они смогли вывести ее на открытый участок местности.

По версии следствия, Васева удерживала Анастасию за руки и лишила ее возможности сопротивляться.

- Обвиняемый, вооружившись взятой на месте происшествия палкой из древесины, нанес потерпевшей не менее 9 ударов в область головы и не менее 51 удара в области туловища, верхних и нижних конечностей, а также рукой сдавил шею, перекрыв доступ кислорода в органы ее дыхания. После чего совершил преступления против половой свободы потерпевшей, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Анастасию добили шестью ударами ножом в шею и голову. После убийства Еремеев и Васева еще несколько дней жили в палатке туристки, а также ходили закупаться в магазины. Продукты и алкоголь покупались по банковской карте Пыхтеевой. В общей сложности они потратили 23 тысячи рублей. Сыщики уголовного розыска вышли на след мерзавцев благодаря банковской выписке. Позже стало понятно, что Еремеев с подельницей засветился на камерах наблюдения.

У Анастасии остался маленький сын.

У Анастасии остался маленький сын.

Помимо убийства им также предъявлены обвинения по статьям «Разбой», «изнасилование», «Иные действия сексуального характера» и «Кража». Кроме этого Еремеева обвиняют в самовольном оставление жительства (он был под надзором после освобождения из колонии).

- Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено суд для рассмотрения по существу, - отметили в СУ СКР по Свердловской области

Алексею Еремееву грозит пожизненный срок.

- Скрыться обвиняемому не удалось - он был задержан и доставлен из леса в изолятор территориального ОВД. Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы «не при делах», хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине, - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, где будут отбывать срок убийцы Ксении Каторгиной (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ