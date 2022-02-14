Молодая мама приехала в Свердловскую область, чтобы сплавиться на байдарке по Чусовой. Фото: соцсети

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве пермской туристки Анастасии Пыхтеевой. Фигурантами проходят 43-летний рецидивист Алексей Еремеев и его подельница Ольга Васева.

Анастасия приехала в Свердловскую область одна, чтобы сплавиться на байдарке по реке Чусовой. Вечером 30 мая ее палатку заметил Еремеев с Васевой. Пара втерлась к девушке в доверие. Посреди ночи они разбудили ее и ввели в заблуждение, сообщив о похищении байдарки. Так они смогли вывести ее на открытый участок местности.

По версии следствия, Васева удерживала Анастасию за руки и лишила ее возможности сопротивляться.

- Обвиняемый, вооружившись взятой на месте происшествия палкой из древесины, нанес потерпевшей не менее 9 ударов в область головы и не менее 51 удара в области туловища, верхних и нижних конечностей, а также рукой сдавил шею, перекрыв доступ кислорода в органы ее дыхания. После чего совершил преступления против половой свободы потерпевшей, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Анастасию добили шестью ударами ножом в шею и голову. После убийства Еремеев и Васева еще несколько дней жили в палатке туристки, а также ходили закупаться в магазины. Продукты и алкоголь покупались по банковской карте Пыхтеевой. В общей сложности они потратили 23 тысячи рублей. Сыщики уголовного розыска вышли на след мерзавцев благодаря банковской выписке. Позже стало понятно, что Еремеев с подельницей засветился на камерах наблюдения.

У Анастасии остался маленький сын.

Помимо убийства им также предъявлены обвинения по статьям «Разбой», «изнасилование», «Иные действия сексуального характера» и «Кража». Кроме этого Еремеева обвиняют в самовольном оставление жительства (он был под надзором после освобождения из колонии).

- Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено суд для рассмотрения по существу, - отметили в СУ СКР по Свердловской области

Алексею Еремееву грозит пожизненный срок.

- Скрыться обвиняемому не удалось - он был задержан и доставлен из леса в изолятор территориального ОВД. Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы «не при делах», хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине, - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

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