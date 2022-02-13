Городская романтика: какие квартиры можно арендовать в Екатеринбурге на 14 февраля

Романтический вечер можно провести в шикарны апартаментах. Фото: сайт "Авито"

В понедельник, 14 февраля, жители Екатеринбурга отметят День всех влюбленных. Многие пары намерены провести вечер этого дня в романтической атмосфере.

Ужин при свечах, обмен подарками, парная фотосессия, просмотр романтических комедий на уютном диване…

Специально для «КП-Екатеринбург» эксперты «Авито Недвижимости» подобрали квартиры и апартаменты в Екатеринбурге, которые идеально подходят, чтобы провести время со своей второй половинкой.

- Краткосрочная аренда в Екатеринбурге становится все популярнее: в конце января спрос на посуточную аренду квартир в городе на Авито Недвижимости вырос на 34,5%. При этом на платформе увеличилось и число предложений — на 17% год к году, - рассказывает «КП-Екатеринбург» руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин. - Сегодня на Авито Недвижимости можно найти самые неординарные варианты для празднования Дня всех влюбленных: роскошные апартаменты, квартиры с дизайнерским интерьером, пентхаусы — возможно подобрать практически любой объект в нужном районе. Однако на 14 февраля рекомендуется бронировать жилье заранее, поскольку спрос может быть выше обычного, тем более, что на платформе можно воспользоваться опцией онлайн-бронирования. Средняя стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге в конце января 2022 года составила 1 550 рублей, однако аренда жилья премиум-класса с дизайнерскими изысками, конечно, будет несколько дороже.

Апартаменты с джакузи на подиуме

Апартаменты с джакузи в центре Екатеринбурга пользуются спросом. Фото: сайт "Авито"

В жилом комплексе «Тринити» между станциями метро «Площадь 1905 года» и «Геологическая» гостям предлагают светлые апартаменты с джакузи, расположенным на подиуме перед панорамным окном. Что может быть более романтичным, чем ванна с лепестками роз и бокалом шампанского в такой обстановке? Помимо этого, в квартире есть камин и интерьерная подсветка, позволяющая создать уютную атмосферу для вечера вдвоем. Стоимость аренды начинается от 15 000 рублей за сутки.

Восточная роскошь на Хохрякова

Восточная роскошь в сердце Екатеринбурга. Фото: сайт "Авито"

В Ленинском районе, неподалеку от станции метро «Геологическая», в посуточную аренду сдается однокомнатная квартира в стиле восточного риада, где можно почувствовать себя Аладдином и Жасмин. Несмотря на небольшую площадь, здесь поместилась не только кровать king-size, но и мягкая лаунж-зона с балдахином, а подсветка на потолке имитирует звездное небо в пустыне. Цена аренды стартует от 7 000 рублей за сутки.

Яркая квартира в скандинавском стиле с гамаком

Одно из самых ярких предложений к 14 февраля. Фото: сайт "Авито"

В Верх-Исетском районе можно снять однокомнатную квартиру на 16 этаже с панорамными окнами на балконе и гамаком. Минималистичный интерьер помещения выдержан в насыщенных тонах. Для комфортного пребывания гостей здесь есть оборудованная кухня с набором посуды и столовых приборов, а также туалетно-косметические принадлежности и своя «изюминка» в виде подвесного гамака. Стоимость аренды квартиры начинается от 1 999 рублей за сутки.

Апартаменты с панорамным видом на город

Апартаменты с панорамным видом. Фото: сайт "Авито"

Окна этой квартиры, которая сдается в краткосрочную аренду на улице Малышева, выходят сразу на две стороны, поэтому из дома можно любоваться как закатом, так и рассветом, а также знаковыми видами Екатеринбурга. В квартире предусмотрено бесконтактное дистанционное заселение без администратора, стоимость аренды в праздничные дни составляет 3 500 рублей в сутки.

Квартира на Юмашева с кроватью-подиумом

Квартира в необычном стиле на улице Юмашева. Фото: сайт "Авито"

Отличительная деталь этой двухкомнатной квартиры на улице Юмашева — яркий дизайнерский интерьер с контрастными цветами и большая кровать с мягким подиумом, которая занимает пространство от стены до стены. Арендовать этот объект можно от 3 000 рублей за сутки.

Квартира в стиле фьюжн с круглой кроватью

Квартира в стиле фьюжн. Фото: сайт "Авито"

Еще одна яркая квартира на улице Юмашева выделяется необычным интерьером в стиле фьюжн, сочетающим насыщенные синие и желтые оттенки и неоклассические детали. Здесь есть не только круглая кровать, но и зона отдыха, а также барная стойка для романтического ужина и джакузи. Стоимость аренды — от 3 500 рублей в сутки.

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