«2878 обращений за сутки, больше 1300 обслуженных вызовов»: как сегодня работает скорая помощь в Екатеринбурге

Сейчас в основном идут вызовы «на температуру» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» уже рассказывала, что жители буквально «оборвали» телефоны диспетчерской Станции скорой медицинской помощи. Настоящий вал звонков был даже не с целью вызвать бригаду скорой помощи, а проконсультироваться с медиками – как сдать тест, получить лекарства, вызвать врача на дом.

За эти дни горожане чуть успокоились, и медикам удалось наладить работу диспетчерской. Но вызовов и звонков по-прежнему очень много – за последние сутки в диспетчерскую поступило почти 2900 обращений (в том числе все за теми же консультациями), но их уже не 3 тысячи и тем более не четыре. И больше 1300 вызовов за сутки обслужили бригады.

Как рассказали сотрудники диспетчерской «03», у них появились и свои небольшие поводы для радости:

- В январе администрация купила диспетчерам новые кресла, старым было уже очень много лет. А сегодня нам еще привезли питание, 3-х разовое. Не сказали, за чей счет, но был завтрак, обед и ужин. Качественно, вкусно даже. На обед был борщ, салат типа оливье, макароны с курицей, сок. Нам было очень приятно.

Больше 1300 вызовов за сутки обслужили бригады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как «КП-Екатеринбург» рассказали диспетчеры отдела «03», сегодня на скорой помощи закрыты (то есть работают и принимают звонки от горожан – прим. ред.) все 16 пультов. Администрация открыла еще три дополнительных пульта по приему вызовов в конференц-зале. Скорой помощи помогают фельдшеры из Центра медицины катастроф, которые заменили часть заболевших сотрудников скорой.

- Вызовы принимаются. Ситуация сейчас не критическая. «Висящих» звонков сейчас у нас нет, люди дозваниваются сразу. Но все равно в основном идут вызовы «на температуру». Все это неотложные вызовы, когда нет угрозы жизни пациента. Вот они ждут обслуживания по 6 часов, иногда больше. Но это не противоречит ни одному порядку, по которому мы работаем. Около сотни вызовов передали следующей смене – это значит, что люди на свою «температуру» вызывали скорую далеко за полночь, приедет она к ним после 8 утра, - рассказал нам диспетчер.

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