«У Вовы тяжелейшая травма шейного позвонка»: уральский миллиардер Игорь Алтушкин оплатил дорогую реабилитацию подростку-инвалиду

У Ирины Архиповой пятеро детей, с Владимиром она сейчас проводит все свободное время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас многодетная мама Ирина Архипова вместе со своим сыном Владимиром находится в клинике реабилитации доктора Волковой в Екатеринбурге. У подростка – тяжелейшая травма шейного позвонка. Здесь, в реабилитационном центре, подросток борется за возвращение к нормальной жизни. Парень сидит в инвалидном кресле, а рядом с нежностью разминает его кисти рук мама.

- Она всегда рядом, это очень помогает, я непременно поправлюсь, – говорит Владимир и робко улыбается.

Раньше парень увлекался плаванием и танцами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЫРНУЛ «РЫБКОЙ»

В семье Архиповых пятеро детей. Живут на доходы от семейного бизнеса – развивают небольшой мебельный цех. Но лишних денег нет, семья то большая. Старшей дочери Юлии сейчас – 24 года, Егору – 20, Владимиру – 16, Николь – 9 лет и самому младшему сыну Мирону – всего два годика.

Лето 2021 года для Архиповых, которые живут в Большом Истоке, выдалось тяжелым. А все потому, что 3 июня Владимир получил тяжелейшую травму. Парень с ранних лет занимался плаванием, но из спорта ушел из-за начавшегося отита. После этого увлекся танцами в стиле хип-хоп, но летом, конечно, купался в водоемах.

- Я пошел с другом купаться всего на пару часов. Нырнул в воду «рыбкой», и через полчаса уже ехал на скорой в детскую больницу № 9. Делал трюки с вышки, а напоследок решил нырнуть с нее, перед тем как уйти домой. После прыжка, я как-то даже не понял, что ни ногами, ни руками шевелить не могу. Друг меня вытащил на берег, вызвал скорую и позвонил моему старшему брату Егору. Только тогда я понял, что сломал шею, - вспоминает Владимир.

Сначала его друг подумал, что Владимир просто прикалывается и специально плывет под водой, но быстро понял, что случилась беда, и вынес его на берег. Как рассказал парень, он боялся, что мама и папа его будут ругать за такой неудачный прыжок.

С Владимиром занимается команда из десяти реабилитологов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам мамы подростка, в момент после получения травмы, она подумала: «Главное, что жив», а на инвалидной коляске тоже можно жить. Подростка готовили к операции. А его маме сказали, что сын пережил перелом шейных позвонков со смещением, это означало серьезные увечья, инвалидность и длительную реабилитацию.

- После того, как я попал в больницу, мои друзья пошли в церковь свечки ставить. Мне сделали операцию, я после нее лежал пластом. Движения в ногах начали появляться только в конце ноября. До этого мы посещали реабилитационные программы клинического института мозга. Мама дома усиленно занималась реабилитацией. Мне ставили уколы, делали ЛФК. Сейчас, я могу сидеть, держать спину, наклоняюсь и отклоняюсь. На бок в кровати переворачиваюсь, а раньше вообще не мог ничего сделать, - рассказывает Владимир.

Владимир признается, что упражнения он выполняет с трудом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мама Владимира верит в то, что ее сын встанет на ноги. Ирина стала изучать особенности помощи «шейникам» и искала в интернете информацию о реабилитации.

- Из-за пандемии много больниц перевели на помощь больным коронавирусом, но нам повезло, и моего Вовочку прооперировали. После этого мой сын даже не мог дышать самостоятельно, - плачет мама подростка.

МЕСЯЦЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

4 июня после операции Ирину пригласили в палату к сыну, чтобы она лежала в больнице вместе с ним. Самостоятельно дыхание у Володи восстановилось через несколько часов.

По словам женщины, это испытание судьбы она приняла и начала закупать оборудование, искать программы реабилитации. Денег Архиповым не хватало, все уходило на лекарства. Один день реабилитации в центрах в среднем стоит больше 12 000 рублей.

Один знакомый массажист подарил семье Архиповых шведскую стенку, чтобы Володя тренировался дома. Так шли месяцы восстановления, Ирина заботливо дома делала Вове массажи и упражнения, которым научилась у реабилитологов.

- В некоторых центрах просто нет нужного оборудования. Того же вертикализатора. Я приезжала вместе с сыном со своим оборудованием: специальным велосипедом, миостимулятором, который еще 20 лет назад себе покупала. Потом, мы взяли новый, современный. В некоторых центрах врачи просто не знали, как можно было помочь Владимиру кроме массажа. Мы проходили реабилитацию по ОМС, так как денег на платную не было, - рассказывает Ирина Архипова. - Знакомая подсказала, что есть такой Фонд Святой Екатерины, который может помочь. Я в конце января письмо составила, но не надеялась даже на ответ. Мы ведь не единственные, у кого проблемы.

Мама подростка обожает смотреть, как ее сын старается двигаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта печальная история не оставила равнодушным сотрудников фонда. Вскоре с Ириной Архиповой связались представители благотворительной организации. Затраты на реабилитацию Владимира фонд взял на себя по инициативе Председателя Совета Игоря Алтушкина.

- Моему счастью не было предела! – говорит Ирина. – Я как подумала о том, что моего сына теперь будут вести профессионалы, мне стало так спокойно. Я ведь все делаю чисто интуитивно и не знаю, как это надо делать правильно. Мне уже показали, как надо, чтобы Владик скидывал ноги, садился.

Сам Владимир также рад, что попал в заботливые руки реабилитологов. Уже несколько дней с ним занимается команда из 10 специалистов. Парень сейчас на домашнем обучении. Пока, он может держать ручку в левой руке, хотя раньше был правшой. У подростка тренировка длится несколько часов. Вова сидит в зале, держит отвертку и под руководством лечащего врача закручивает саморез.

- Честно, мне дается это очень тяжело, - с улыбкой комментирует тренировку Владимир.

Далее, парнишка старательно завязывает узел на тренажере. Его руки неспешно, но шевелятся. Мама Владимира смотрит на него с восхищением, врачи тоже поддерживают бойца и отбивают парню «кулачок». Главный врач клиники Ирина Волкова рассказывает, что динамика улучшения у Володи есть.

- Травма ныряющих – одна из самых тяжелых, это поражение шеи, вызывающая паралич рук, ног нарушение работы внутренних органов. Но настрой у пациента на жизнь мотивированный, он с желанием занимается реабилитацией. Сделаем все, что в наших силах. Но первоначальная задача – привить навыки самообслуживания, социализации, - рассказывает Ирина Волкова.

Уральский миллиардер Игорь Алтушкин помог семье Архиповых и оплатил курс реабилитации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь, даже легкое движение Вовы радует Ирину. На днях женщине сказали, что ее младшему ребенку дадут место в детском садике.

- Когда он впервые пошевелил пальцами, мы с Юлей его донимали и просили: Вовочка, ну пошевели пальчиками, пожалуйста. В бассейн ходили, а там вообще узнали, что он может ногу поднимать. Сейчас Мироша в садик пойдет, я больше времени Вове буду уделять. А там, к лету, верю, будет прогресс, - с улыбкой говорит Ирина.

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