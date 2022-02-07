«Кто-то вынес сор из избы»: Илья Варламов раскритиковал начальника свердловской полиции

Илью Варламова удивила реакция генерала на очереди в поликлиниках Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Известный блогер Илья Варламов прокомментировал ситуацию с гигантскими очередями в больницах и поликлиниках Екатеринбурга. В частности речь идет о столпотворении пациентов в поликлинике МВД на улице Репина, где люди ожидали приема, в том числе и на улице, о чем писал портал Е1.

Ведущий радио «Комсомольская правда» Илья Варламов считает неправильной реакцию начальника полиции Свердловской области, генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, который распорядился пресечь распространение снимков очередей в Интернете.

Александр Мешков потребовал прекратить распространение фото очередей в СМИ. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Можно подумать, что Александра Мешкова расстроило, что его сотрудники вынуждены часами стоять на улицах, чтобы сдать ПЦР-тест или попасть на прием к врачу, но нет, - рассуждает Илья Варламов на видео «Че Происходит» в YouTube. – Генерала возмутило, что снимки попали в СМИ. Кто-то вынес сор из избы.

По словам блогера, логика у Мешкова железная: если не будет в Сети фотографий, но и проблема исчезнет. Именно поэтому генерал и распорядился о таком решении.

Напомним, что на прошлой неделе из-за резкого распространения в Свердловской области штамма коронавируса «омикрон» в медицинских учреждениях скопились огромные очереди из больных и здоровых пациентов, которые по несколько часов ждали прием врача.

На прошлой неделе в поликлиниках скопились очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за этого власти вынуждены были увеличить темпы работы колл-центров за счет дополнительных технических мощностей и сотрудников. При этом, с задачей по приему звонков до конца не справилась ЦГКБ №2, куда многие пациенты так и не смогли дозвониться.

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