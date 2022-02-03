Как отличить «омикрон» от простуды у ребенка: рассказывает врач из Екатеринбурга

Штамм коронавируса охватывает не только взрослое население, но и детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Омикрон» продолжает захватывать Свердловскую область. Так, новый штамм коронавируса распространяется по региону быстрее в сравнении с другими штаммами и охватывает не только взрослое население, но и детей. Осложняется ситуация и тем, что симптомы «омикрона» идентичны симптомам ОРВИ. Врач из Екатеринбурга рассказал, как отличить «омикрон» от простуды и ребенка и как действовать в случае, если у него есть симптомы заболевания.

СИМПТОМЫ ОМИКРОНА У ДЕТЕЙ

Симптомы «омикрона» очень схожи с симптомами ОРВИ, поэтому, определить их очень сложно. Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев отметил некоторые симптомы заболевания, которые помогут выявить «омикрон» у детей.

– Очень сложно по клиническим признакам отличить «омикрон» от других простудных заболеваний у ребенка, потому что симптомы схожи. Встречаются такие, как головная боль, першение, боль в горле, заложенность и выделения из носа. На мой взгляд, такие симптомы дает мало полезной информации для родителя, – рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев.

Симптомы «омикрона» очень схожи с симптомами ОРВИ, поэтому, определить их очень сложно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач дополнил, что кроме этих симптомов у ребенка могут проявляться и индивидуальные особенности в виде тошноты, рвоты и диареи. Но они также наблюдаются и при других вирусных заболеваниях.

– Здесь необходимо ориентироваться на общую эпидемиологическую ситуацию, понимая, что сейчас как минимум треть случаев острых респираторных заболеваний, связанных с инфицированием «омикрона», – сообщил врач.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У РЕБЕНКА «ОМИКРОНОМ»

Здесь эксперт лабораторной диагностики придерживается мнения, что при «омикроне» алгоритм лечения должен быть такой же, как и при другом остром респираторном заболевании.

Врач Александр Соловьев советует немедленно обращаться в больницу, если:

– Температура не поддается снижению или стабильно высокая – 38 градусов и выше

– Есть сильная вялость у ребенка

– Он отказывается от питья

– Есть заторможенность

– Могут проявляться судороги

– Есть рвота

– Есть высыпания на коже

В остальных случаях, когда ребенок переносит болезнь в легком состоянии, нужно проветривать помещение, контролировать, сколько ребенок пьет воды. При температуре – использовать жаропонижающие лекарства, которые доступны в аптеке без рецепта.

ТЯЖЕЛЕЕ ЛИ ПЕРЕНОСЯТ «ОМИКРОН» ДЕТИ

Точных данных о том, тяжелее или легче дети переносят «омикрон» на данный момент нет.

– По наблюдениям, которые есть на сегодняшний момент, судить о том, как протекает «омикрон» у детей, очень сложно в сравнении с другими вирусами и вариантами коронавируса, – говорит Соловьев.

Здесь, как и при других штамма коронавируса, ответ точно такой же – все зависит от индивидуальных особенностей организма.

На данный момент непросто спрогнозировать, как заболевание будет протекать у конкретного ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

– Говорить о тяжести «омикрона» все-таки не приходится, но это не должно успокаивать родителей. В каждом отдельном случае непросто спрогнозировать, как заболевание будет протекать у конкретного ребенка, – отметил Александр Соловьев.

Так же, как и при других штаммах коронавируса, «омикрон» может иметь серьезные последствия.

– Нужно помнить о последствиях заболевания у ребенка, в том числе о возможном ухудшении состояния спустя 4-6 недель после встречи с «омикроном», когда после относительного благополучия может возникнуть резкое ухудшение самочувствия с повышением температуры, с резкими болями в животе и выраженной вялостью у ребенка, это тоже может быть проявлением «омикрона», – добавил эксперт лабораторной диагностики.

ЛЕГЧЕ ЛИ ПЕРЕНОСЯТ БОЛЕЗНЬ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ДЕТИ

На данный момент, по информации врача из Екатеринбурга, опубликованные данные зарубежных стран, говорят о том, что госпитализации у вакцинированных детей в четыре раза меньше, чем у не вакцинированных.

По исследованиям зарубежных стран, среди вакцинированных детей осложнения после перенесенного заболевания не развиваются Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так, во Франции и США провели исследования среди детей, которые поставили прививку от коронавируса. Они показали, что среди вакцинированных детей осложнения после перенесенного заболевания не развиваются.

По отечественной вакцине от коронавируса «Спутник М» на данный момент данных мало. Но есть результаты клинических исследований.

– По «Спутнику М» есть данные клинических исследований, где изучали иммуногенность и безопасность вакцины среди небольшой группы детей. Те данные, которыми мы обладаем по «Спутнику М», говорят, что дети в целом переносят вакцинацию хорошо. Большинство из них реагируют на вакцину выработкой антител. Будет ли «Спутник М» хорошо защищать детей – теоретически мы предполагаем, что да, – спрогнозировал врач Александр Соловьев.

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