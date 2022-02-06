Выписан 671 человек. Общее число выписанных достигло 196 401. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Свердловской области выявили 4 125 случаев коронавируса, из них 991 - в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Общее число случаев с начала пандемии достигло 247 062.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 10 061.

- Состояние 439 госпитализированных оценивается как тяжелое, 231 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 152 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе Среднего Урала.

Также диагноз подтвержден у жителей Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Алапаевска и Алапаевского района, Ирбита и Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Сосьва, Среднеуральска, Староуткинска, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов, Невьянска, Новой Ляли, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Верхней Туры, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнесергинского района, Ревды и Режа.

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