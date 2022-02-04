«Я и сам видел в небе что-то странное»: рэпер-манси о возможном убийстве туристов на перевале Дятлова из-за шпионского аэростата

Группа Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области

В минувшую среду исполнилось 63 года с того момента, как на перевале Дятлова при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов. В связи с этим в Екатеринбурге прошла конференция, на которой исследователи озвучили новые версии того, что могло случиться на севере Урала с подготовленными к суровым походам студентами Уральского политехнического института.

Одной из самых необычных версий поделился Евгений Носков, который учился с Игорем Дятловым на одном факультете. На ее основе он написал книгу «Пеленг огненных шаров». Если вкратце, то группа Дятлова во время похода могла перехватить зарубежный шпионский аэростат, который пролетал над территорией СССР и проводил фотосъемку. Якобы с туристами расправилась засланная шпионская группа, которая сама должна была перехватить аэростат.

- Трое чужаков повели туристов вниз из палатки, а главный из них остался в ней и стал ее осматривать, нет ли фотопленок. Начался рассвет. В палатке темно, а карбидный фонарь, который был у него с собой, воняет. Поэтому главарь и взрезал скат палатки, - сказал Евгений Носков на конференции, объясняя, почему одна из стенок палатки была разрезана.

Снимок 1959 года, запечатлевший брошенную палатку на перевале Дятлова.

Версий о том, что же случилось на перевале Дятлова накопились десятки. Есть и фантастичные, вроде столкновения со снежным человеком, есть и реалистичные, как, например, сход лавины, или же просто конфликт внутри группы.

Но версия Евгения Носкова интересна хотя бы тем, что она пытается объяснить природу так называемых «огненных шаров», которые очевидцы видели на севере Урала.

«Комсомольская правда» ранее публиковала статью бывшего следователя Льва Иванова о перевале Дятлова, в которой, приводились свидетельства очевидцев. Например, вот показания военнослужащего А. Савкина, видевшего их в районе Ивделя:

«17 февраля 1959 года в 6 часов 40 минут утра во время исполнения служебных обязанностей я наблюдал, как с южной стороны показался шар ярко-белого цвета, временами окутывающийся туманом, внутри яркая точка-звезда. Шел на север, виден был 8-10 минут»

Впрочем, необязательно лезть в старинные архивы за свидетельствами о странных летающих объектах на севере Урала. Евгений Анямов, единственный в мире рэпер, поющий на языке манси в интервью «Комсомольской правде» и сам признавался, что в детстве, когда он жил в 50 километрах от перевала Дятлова, он видел в небе что-то непонятное.

- Я в Тресколье в детстве одну штуку видел, как парашют. Только парашют летит вниз, а у этого купол вперед летел, а сзади какие-то звездочки сверкали. Даже не понял тогда, что это, - вспоминал Евгений Анямов.

Может ли так быть, что аэростаты это и есть те самые загадочные «огненные шары», которые порой видят люди на севере Урала? По нашей просьбе Евгений ознакомился с версией Евгения Носкова.

Евгений Анямов вырос в 50 километрах от перевала Дятлова. Он единственный в мире рэпер, читающий на языке манси.

- Сомневаюсь в этой версии. Вообще мимо, - сказал Евгений Анямов. - Но я и сам видел в небе что-то странное всего полторы недели назад в Ушме. Так то я в городе живу, а тут приехал к родственникам. Встретились с близкими и ночью я от них пошел до дома. Там избушка есть недалеко и там тоже человек из манси живет. Я к нему пошел ночевать. И пока шел, увидел… не знаю, что это. Может, звезда упала? Но я видел, как падают звезды, а тут со звездой не сравнить. Оно так в небе стояло, наверное в 30-40 километрах от меня, а потом резко вниз ушло куда-то. Я так и не понял, что это было.

- А вы или ваши знакомые видели вообще какие-нибудь аэростаты когда-нибудь в тех местах? - интересуемся мы.

- Аэростатов нет. Но там многие что-то видели. И вот увидел если, как объяснишь, что это? Если всем рассказывать, что ты видел, за дурочка в итоге примут.

Евгений и ранее отмечал, что загадка перевала Дятлова интереснее жителям больших городов. А среди народа манси ее особо никто не обсуждает. Тем не менее у него есть и своя версия того, что же случилось на перевале в 1959 году. Однако рассказать он ее намерен в одном из своих будущих треков.

- У меня будет альбом и в нем самый последний трек я так и назову - «Версия». Как и все мои треки, он будет на мансийском, - рассказывает Евгений. - Когда можно будет послушать, еще не знаю. Я хочу найти хорошую студию и композитора, чтобы записать альбом в хорошем качестве и с оригинальной музыкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С туристами расправились из-за перехвата шпионского аэростата: новая версия трагедии на перевале Дятлова

В 63-ю годовщину гибели тургруппы на севере Свердловской области исследователи поделились неожиданными версиями о случившемся в 1959 году (Подробнее)

Единственный рэпер, читающий на языке манси, ищет продюсера: «Уже написал в Black Star»

Евгений Анямов родился в нескольких километрах от перевала Дятлова в отрезанной от внешнего мира деревне и теперь читает рэп о своем народе на всю Россию (Подробнее)