С туристами расправились из-за перехвата шпионского аэростата: новая версия трагедии на перевале Дятлова

Палатка, найденная на месте гибели группы туристов.

Ровно 63 года прошло с того момента, как на севере Урала при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов Уральского политехнического института. Руководил ею Игорь Дятлов, поэтому место их гибели теперь известно, как перевал Дятлова. В связи с годовщиной трагедии в Екатеринбурге в стенах вуза, из которого туристы отправились в свой последний поход, прошла конференция. На ней исследователи, которые сами себя порой называют «дятловеды», делятся своими версиями случившегося, как реалистичными, так и порой фантастичными. Корреспонденты «Комсомольской правды» также посетили ее и записали новые выводы, к которым пришли исследователи.

ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ПАЛАТКУ УПАЛО ДЕРЕВО

Из-за пандемии в этот раз на конференции лично присутствовало меньше 20 человек. А часть выступающих читала свои доклады при помощи видеоконференцсвязи. Так, например, «через экран» конференцию посетила Теодора Хаджийска, писательница из Австрии и создательница одного из крупнейших англоязычных сайтов (dyatlovpass.com), посвященных загадке перевала Дятлова. У нее в соавторстве с физиком-ядерщиком Игорем Павловым (умер летом 2021 года, - Прим. Ред.) вышла книга «1079», посвященная как раз гибели туристов на перевале.

Один из последних кадров, сделанных группой Игоря Дятлова.

По версии Теодоры, причиной гибели группы Дятлова стали взрывы, произошедшие в районе перевала во время геологических работ. Из-за них на палатку могло рухнуть дерево. При этом сама палатка якобы находилась в другом месте, а на сам перевал ее поместили в рамках инсценировки.

- Я считаю, что тела туристов обнаружили с воздуха с борта самолета, который обслуживал какую-то геологическую компанию и пролетал над перевалом, - объясняет свою версию Теодора. - Несколько геологических организаций базировалось в Полуночном (поселок на севере Свердловской области, - Прим. Ред.). Поэтому изначально информация появилась в Полуночном. А недавно через него прошла другая группа туристов, отец одного из членов которой работал на Полуночных шахтах и жил там. Поэтому сначала местные решили, что погибла эта группа, а не группа Дятлова, про которую вообще ничего не знали, не видели и не слышали.

По версии Теодоры, с самолета было замечено дерево, упавшее на палатку. При этом часть туристов погибла в палатке, а часть вне ее – все получили тяжелые травмы.

- Дерево можно видеть на войсковых фотографиях, только оно под снегом, - отмечает Теодора. - Впервые это упавшее дерево сфотографировали в 1963 году во время экспедиции, когда устанавливали памятную доску на перевале.

Фотоаппарат группы Дятлова, найденный на перевале после гибели туристов. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Найденные тела сначала вывозились с перевала для обследования а затем их якобы вернули на перевал, чтобы инсценировать другую причину смерти.

- В ходе инсценировки на склоне горы была поставлена палатка – ее хотели убрать из лесной зоны, чтобы не возникали подозрения о том, что на нее упало дерево из-за взрывных работ, - продолжает Теодора. – Они хотели имитировать смерть от урагана и успешно это сделали, так как смерть от урагана была принята комиссией обкома в качестве причины гибели. И палатку специально поставили на видное место, чтобы ее быстрее нашли и чтобы из Ивделя быстрее уехали начальники из Свердловска. Следы на снегу были оставлены теми, кто устанавливал палатку на склоне во время инсценировки. Никто не думал о том, останутся они или нет.

ТУРИСТЫ ПЕРЕШЛИ ДОРОГУ ШПИОНАМ

Из-за массы загадок в деле о гибели группы Дятлова, появилось немало и конспирологических версий, по которым туристы стали случайными жертвами в ходе противостояния сверхдержав. Одну из таких озвучил Евгений Носков, уроженец Карпинска, однокашник Игоря Дятлова из Уральского политехнического института. Целиком свою версию он изложил в книге «Пеленг огненных шаров.

- Эта версия криминальная. Идея в том, что американцы для фоторазведки советской территории использовали высотные аэростаты, которые пролетали до Охотского и Японского морей, где их потом вылавливали, - объясняет Евгений Носков.

По версии Евгения Носкова, группа Игоря Дятлова случайно перехватила один из таких аэростатов. Случилось это в последние три дня января 1959 года.

Сейчас перевал Дятлова - популярное место у туристов и журналистов. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

- Я рассматриваю последние трое суток похода, которые полны загадок. 29 января, по записи в дневнике выходит, что трое почему-то ждали остальных. Почему? Отвечаю сразу. В районе устья реки Ауспия эти «остальные» занимались перехватом шпионского аэростата, его пеленгации, поисков контейнера, снятия фотоблока, - объясняет Носков. - 30 января вечером дятловцы добрались до верховья Ауспии, решали проблему с палаткой и транспортировкой фотоблока. 31 января это ключевой день. Дятловцы вышли в путь относительно рано. От места ночлега от лабаза по Ауспии спустились до места лагеря и свернули от реки на север, как раз в сторону перевала Дятлова, но никак не на склон горы Холатчахль. Через какое-то время в районе высоты 905 Дятловцы перехватывают еще один шпионский шар.

О находке группа туристов пытается сообщить в город. По версии исследователя, для этого они могли попытаться повесить антенну от рации на кедр. Но связи не было, поэтому туристы спрятали фотоблоки от аэростатов в овраге, а сами пошли на склон горы, чтобы оказаться выше деревьев и попробовать вновь связаться с Ушмой, Вижаем или Ивделем.

- В ночное время да без помех рельефа связь была и доклад прошел наверх – это и есть ответ на главную загадку, почему им пришлось устраивать холодную ночевку на склоне, - говорит Носков.

Но вскоре к палатке подошла группа людей – шпионы, которые должны были перехватить аэростаты. Их было около четырех. Они выгнали туристов из палатки, не позволив одеться, заставили показать, где спрятан фотоблок с метеорологического шара.

Тот самый загадочный кадр, снятый группой Дятлова. Белый шар, по мнению Евгения Носкова, это след от карбидного фонаря.

- Одна из загадок – что за огненный шар на фотографии виден. А это пятно от света карбидного фонаря, которым чужаки освещали себе путь, - объясняет исследователь. – Трое чужаков повели туристов вниз за контейнером, а главный чужак остался в палатке и стал ее осматривать, нет ли фотопленок. Начался рассвет. В палатке темно, а карбидный фонарь воняет. Поэтому главарь и взрезал скат палатки.

Этим якобы и объясняется загадочный разрез на палатке, который до сих пор никто точно объяснить не может – почему туристам понадобилось выбираться из палатки через разрез, а не через обычный вход? Травмы, которые были на телах туристов исследователь объясняет взрывом баллона с газом, который был на фотоблоке. Якобы это была защита на случай несанкционированного вскрытия.

- От взрыва обвалился снег со склона оврага на туристов. Отсюда и комплекс разнообразных травм. Но более вероятно, что перед обвалом снега туристов забили чужаки и бросили, - отмечает Носков.

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