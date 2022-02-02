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Общество2 февраля 2022 13:28

С туристами расправились из-за перехвата шпионского аэростата: новая версия трагедии на перевале Дятлова

В 63-ю годовщину гибели тургруппы на севере Свердловской области исследователи поделились неожиданными версиями о случившемся в 1959 году
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Палатка, найденная на месте гибели группы туристов.

Палатка, найденная на месте гибели группы туристов.

Ровно 63 года прошло с того момента, как на севере Урала при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов Уральского политехнического института. Руководил ею Игорь Дятлов, поэтому место их гибели теперь известно, как перевал Дятлова. В связи с годовщиной трагедии в Екатеринбурге в стенах вуза, из которого туристы отправились в свой последний поход, прошла конференция. На ней исследователи, которые сами себя порой называют «дятловеды», делятся своими версиями случившегося, как реалистичными, так и порой фантастичными. Корреспонденты «Комсомольской правды» также посетили ее и записали новые выводы, к которым пришли исследователи.

ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ПАЛАТКУ УПАЛО ДЕРЕВО

Из-за пандемии в этот раз на конференции лично присутствовало меньше 20 человек. А часть выступающих читала свои доклады при помощи видеоконференцсвязи. Так, например, «через экран» конференцию посетила Теодора Хаджийска, писательница из Австрии и создательница одного из крупнейших англоязычных сайтов (dyatlovpass.com), посвященных загадке перевала Дятлова. У нее в соавторстве с физиком-ядерщиком Игорем Павловым (умер летом 2021 года, - Прим. Ред.) вышла книга «1079», посвященная как раз гибели туристов на перевале.

Один из последних кадров, сделанных группой Игоря Дятлова.

Один из последних кадров, сделанных группой Игоря Дятлова.

По версии Теодоры, причиной гибели группы Дятлова стали взрывы, произошедшие в районе перевала во время геологических работ. Из-за них на палатку могло рухнуть дерево. При этом сама палатка якобы находилась в другом месте, а на сам перевал ее поместили в рамках инсценировки.

- Я считаю, что тела туристов обнаружили с воздуха с борта самолета, который обслуживал какую-то геологическую компанию и пролетал над перевалом, - объясняет свою версию Теодора. - Несколько геологических организаций базировалось в Полуночном (поселок на севере Свердловской области, - Прим. Ред.). Поэтому изначально информация появилась в Полуночном. А недавно через него прошла другая группа туристов, отец одного из членов которой работал на Полуночных шахтах и жил там. Поэтому сначала местные решили, что погибла эта группа, а не группа Дятлова, про которую вообще ничего не знали, не видели и не слышали.

По версии Теодоры, с самолета было замечено дерево, упавшее на палатку. При этом часть туристов погибла в палатке, а часть вне ее – все получили тяжелые травмы.

- Дерево можно видеть на войсковых фотографиях, только оно под снегом, - отмечает Теодора. - Впервые это упавшее дерево сфотографировали в 1963 году во время экспедиции, когда устанавливали памятную доску на перевале.

Фотоаппарат группы Дятлова, найденный на перевале после гибели туристов.

Фотоаппарат группы Дятлова, найденный на перевале после гибели туристов.

Фото: Данил СВЕЧКОВ

Найденные тела сначала вывозились с перевала для обследования а затем их якобы вернули на перевал, чтобы инсценировать другую причину смерти.

- В ходе инсценировки на склоне горы была поставлена палатка – ее хотели убрать из лесной зоны, чтобы не возникали подозрения о том, что на нее упало дерево из-за взрывных работ, - продолжает Теодора. – Они хотели имитировать смерть от урагана и успешно это сделали, так как смерть от урагана была принята комиссией обкома в качестве причины гибели. И палатку специально поставили на видное место, чтобы ее быстрее нашли и чтобы из Ивделя быстрее уехали начальники из Свердловска. Следы на снегу были оставлены теми, кто устанавливал палатку на склоне во время инсценировки. Никто не думал о том, останутся они или нет.

ТУРИСТЫ ПЕРЕШЛИ ДОРОГУ ШПИОНАМ

Из-за массы загадок в деле о гибели группы Дятлова, появилось немало и конспирологических версий, по которым туристы стали случайными жертвами в ходе противостояния сверхдержав. Одну из таких озвучил Евгений Носков, уроженец Карпинска, однокашник Игоря Дятлова из Уральского политехнического института. Целиком свою версию он изложил в книге «Пеленг огненных шаров.

- Эта версия криминальная. Идея в том, что американцы для фоторазведки советской территории использовали высотные аэростаты, которые пролетали до Охотского и Японского морей, где их потом вылавливали, - объясняет Евгений Носков.

По версии Евгения Носкова, группа Игоря Дятлова случайно перехватила один из таких аэростатов. Случилось это в последние три дня января 1959 года.

Сейчас перевал Дятлова - популярное место у туристов и журналистов.

Сейчас перевал Дятлова - популярное место у туристов и журналистов.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

- Я рассматриваю последние трое суток похода, которые полны загадок. 29 января, по записи в дневнике выходит, что трое почему-то ждали остальных. Почему? Отвечаю сразу. В районе устья реки Ауспия эти «остальные» занимались перехватом шпионского аэростата, его пеленгации, поисков контейнера, снятия фотоблока, - объясняет Носков. - 30 января вечером дятловцы добрались до верховья Ауспии, решали проблему с палаткой и транспортировкой фотоблока. 31 января это ключевой день. Дятловцы вышли в путь относительно рано. От места ночлега от лабаза по Ауспии спустились до места лагеря и свернули от реки на север, как раз в сторону перевала Дятлова, но никак не на склон горы Холатчахль. Через какое-то время в районе высоты 905 Дятловцы перехватывают еще один шпионский шар.

О находке группа туристов пытается сообщить в город. По версии исследователя, для этого они могли попытаться повесить антенну от рации на кедр. Но связи не было, поэтому туристы спрятали фотоблоки от аэростатов в овраге, а сами пошли на склон горы, чтобы оказаться выше деревьев и попробовать вновь связаться с Ушмой, Вижаем или Ивделем.

- В ночное время да без помех рельефа связь была и доклад прошел наверх – это и есть ответ на главную загадку, почему им пришлось устраивать холодную ночевку на склоне, - говорит Носков.

Но вскоре к палатке подошла группа людей – шпионы, которые должны были перехватить аэростаты. Их было около четырех. Они выгнали туристов из палатки, не позволив одеться, заставили показать, где спрятан фотоблок с метеорологического шара.

Тот самый загадочный кадр, снятый группой Дятлова. Белый шар, по мнению Евгения Носкова, это след от карбидного фонаря.

Тот самый загадочный кадр, снятый группой Дятлова. Белый шар, по мнению Евгения Носкова, это след от карбидного фонаря.

- Одна из загадок – что за огненный шар на фотографии виден. А это пятно от света карбидного фонаря, которым чужаки освещали себе путь, - объясняет исследователь. – Трое чужаков повели туристов вниз за контейнером, а главный чужак остался в палатке и стал ее осматривать, нет ли фотопленок. Начался рассвет. В палатке темно, а карбидный фонарь воняет. Поэтому главарь и взрезал скат палатки.

Этим якобы и объясняется загадочный разрез на палатке, который до сих пор никто точно объяснить не может – почему туристам понадобилось выбираться из палатки через разрез, а не через обычный вход? Травмы, которые были на телах туристов исследователь объясняет взрывом баллона с газом, который был на фотоблоке. Якобы это была защита на случай несанкционированного вскрытия.

- От взрыва обвалился снег со склона оврага на туристов. Отсюда и комплекс разнообразных травм. Но более вероятно, что перед обвалом снега туристов забили чужаки и бросили, - отмечает Носков.

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