«Вынесено отрицательное заключение»: общественники рассказали о закрытом совещании по строительству «Баден-Бадена» на Шарташе

Термальный комплекс планируют возвести на южном берегу Шарташа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжает решаться вопрос, можно ли строить термальный комплекс «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ. Дело в том, что земля, на которой его планируют возвести, носит статус особо-охраняемой природной территории. И чтобы начать строительство этот статус нужно сначала снять.

Сегодня общественники, выступающие против строительства комплекса рядом с озером, сообщили, что государственная экологическая экспертиза вынесла отрицательное заключение на проект по изъятию земельного участка. В частности, об этом в Facebook написал эколог Андрей Хазов.

«Сегодня вынесено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы материалам ОВОС изменения границ ООПТ «Шарташский лесопарк», изъятию земельного участка на южном берегу Шарташа под застройку, - написал Андрей Хазов председатель правления Свердловской региональной общественной организации «Экология, конгресс, духовное совершенство»

Решение государственной экологической экспертизы было объявлено на совещании, которое проводилось по «Зуму» и на котором присутствовали представители трех сторон - регионального Минприроды, застройщика и Общественной экологической экспертизы.

На Уктусе в Екатеринбурге уже работает один комплекс «Баден-Баден». Здесь, например, в бассейне под открытым небом можно купаться даже зимой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не совсем верно говорить о том, что строить термальный комплекс на Шарташе запретили, - объяснила «Комсомольской правде» Алена Цорик, присутствовавшая на совещании, как участник Общественной экологической экспертизы. - Есть проект оценки воздействия на окружающую среду — ОВОС. Заказчик представляет его, чтобы обосновать вывод земли из статуса особо-охраняемой природной территории. До тех пор, пока земля это особо охраняемая природная территория проект делать на ней нельзя. В итоге представители Минприроды сказали, что у них нет оснований давать положительную оценку этому документу — в нем есть противоречия. Они сказали, что заказчик может учесть замечания, повторно разработать этот документ ОВОС и подать его на повторную экспертизу.

Застройщик планирует возвести «Баден-Баден» на южном берегу Шарташа. Это будет уже второй такой термальный комплекс в Екатеринбурге — первый работает на Уктусе. Здания хотят построить на месте пустыря, из-за чего вырубать деревья не понадобится. Также застройщик объяснял, что вода из комплекса будет сливаться в городскую канализацию, а не в озеро. Добавим, что на пресс-конференции в декабре мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался за строительство «Баден-Бадена» на Шарташе.

- Этот проект поможет городу получить дополнительные доходы. Да, требуется серьезная экологическая экспертиза, - сказал Алексей Орлов. - Депутаты Городской Думы туда выезжали с общественностью. Директор парка с инвестором показывали площадку. Взята пауза. Но мы этот проект поддерживаем.

Добавим, что позицию по ситуации с Шарташским лесоопарком эколог Андрей Хазов ранее высказывал в эфире радио «Комсомольская правда»(92,3 FM):

- Сегодня Шарташский лесопарк выполняет функции охранной зоны гидрологического памятника-озера Шарташ, - сказал Андрей Хазов. - Сегодня охранные зоны озера-памятника не установлены в той части, где лесопарка нет. Там их можно было установить. У федеральных гидрологических памятников-озер охранная зона свыше 1000 метров. Никакого строительства в них делать нельзя. Запрещено. У региональных памятников-озер должен регион устанавливать эти зоны и их размер. Получается что у нас лесопарковая зона выполняет функцию охранной зоны гидрологического памятника. Поэтому, если в 90 метров от кромки воды они собираются строить 200-метровой длины комплекс в 4-5 этажей, то это все попадает в охранную зону гидрологического памятника. Если бы можно было выполнить как-то проект с гидроизоляцией фундамента, все равно есть риск, ведь это зона затопления. В 80-х тут уже случилось наводнение. И потом, на этой местности нет никаких лечебно-оздоровительных свойств, как утверждает проект. Ни термальных вод, ни грязей лечебных.

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