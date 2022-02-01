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Происшествия1 февраля 2022 11:38

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейскому, устроившему стрельбу на Химмаше

30 мая Сергей Болков едва не убил 9-летнюю девочку и обстрелял СОБР
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Константин ПУЛОВ
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Сам Болков просил суд назначить ему суровое наказание.

Сам Болков просил суд назначить ему суровое наказание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому Сергею Болкову, который устроил стрельбу на Химмаше. 30 мая прошлого года пьяный Болков открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим и припаркованным машинам. В результате беспорядочной пальбы была ранена 9-летняя девочка, а также получил выстрел в ногу сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии.

В послужном списке Сергея не только этот инцидент. В начале нулевых он застрелил молодого боксера. Но тогда его действия признали правомерными. Кроме этого в 2017 году он едва не убил друга и женщину. Однако из-за халатности участкового Болкова не привлекли к ответственности. После стрельбы на Химмаше его проверили на вменяемость.

- Дочка села на заднее сиденье за мной, - рассказывала в суде мама девочки. - Услышали звуки, похожие на хлопки. Дочь обратила внимание, а я подумала, что это птицы поют. Потом она мне говорит, что на балконе дядя с оружием. Я пыталась сдерживать себя. Старалась положить дочку на сиденье. Потом еще выстрелы прозвучали, я звала мужа, чтобы скорее сел за руль. Он быстро среагировал. Когда мы выезжали от магазина, я спросила у дочери все ли хорошо? В этот момент разбилось лобовое стекло. Я сначала думала, что ранен муж. Пуля пробила ремень безопасности и прошла насквозь. А потом дочка сказала, что у нее заболел животик.

20 лет назад Болков застрелил молодого боксера, но тогда действия сотрудника МВД признали обоснованными.

20 лет назад Болков застрелил молодого боксера, но тогда действия сотрудника МВД признали обоснованными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартиру безумца взяли штурмом бойцы СОБРа, их щит также подвергся обстрелу. Девочке пришлось удалить 30 сантиметров пищевода, ребенок заново учится ходить и находится на домашнем обучении.

- Мы предложили Болкову сдаться, прекратить противоправные действия. А он в ответ сказал: «Валите меня!» Потом я почувствовал в щите вибрацию от выстрелов. Мы приняли решение вскрывать дверь, - пояснил тайный спецназовец в балаклаве, дававший показания в суде. - После вскрытия предложили Болкову выйти, сдать оружие. В этот момент он начал стрелять по нам из комнаты. Было принято решение использовать светошумовую гранату.

В суде Болков вел себя, словно он на построении.

В суде Болков вел себя, словно он на построении.

Фото: Ольга ЮШКОВА

В прениях государственный обвинитель запросил для Болкова 20 лет лишения свободы. Сам подсудимый признал вину частично, но попросил для себя сурового наказания. Болков стоял в камере, будто на построении. Руки за спину, подбородок поднят. Весь приговор стоял не подвижно в одном положении. На лице тревоги не было, словно был готов даже к пожизненному сроку.

- Болков не думал причинять кому-то вред. Все пострадавшие, по его словам, были случайны, - прозвучало в приговоре.

Потом Болков стал тяжело вздыхать, а судья рассказывал, что тот вел прицельный огонь по росгвардейцу, который был уже без сознания. Вину признал частично, так как большей части не помнит.

Председательствующий судья Андрей Минеев вынес вердикт: 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сергей Болков может обжаловать приговор, он не вступил в законную силу. После оглашения отец раненой девочки заявил, что не принимает извинения. Суд назначил семье 1 миллион рублей компенсации.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛСуд над химмашевским стрелком
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