В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейскому, устроившему стрельбу на Химмаше

Сам Болков просил суд назначить ему суровое наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому Сергею Болкову, который устроил стрельбу на Химмаше. 30 мая прошлого года пьяный Болков открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим и припаркованным машинам. В результате беспорядочной пальбы была ранена 9-летняя девочка, а также получил выстрел в ногу сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии.

В послужном списке Сергея не только этот инцидент. В начале нулевых он застрелил молодого боксера. Но тогда его действия признали правомерными. Кроме этого в 2017 году он едва не убил друга и женщину. Однако из-за халатности участкового Болкова не привлекли к ответственности. После стрельбы на Химмаше его проверили на вменяемость.

- Дочка села на заднее сиденье за мной, - рассказывала в суде мама девочки. - Услышали звуки, похожие на хлопки. Дочь обратила внимание, а я подумала, что это птицы поют. Потом она мне говорит, что на балконе дядя с оружием. Я пыталась сдерживать себя. Старалась положить дочку на сиденье. Потом еще выстрелы прозвучали, я звала мужа, чтобы скорее сел за руль. Он быстро среагировал. Когда мы выезжали от магазина, я спросила у дочери все ли хорошо? В этот момент разбилось лобовое стекло. Я сначала думала, что ранен муж. Пуля пробила ремень безопасности и прошла насквозь. А потом дочка сказала, что у нее заболел животик.

20 лет назад Болков застрелил молодого боксера, но тогда действия сотрудника МВД признали обоснованными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартиру безумца взяли штурмом бойцы СОБРа, их щит также подвергся обстрелу. Девочке пришлось удалить 30 сантиметров пищевода, ребенок заново учится ходить и находится на домашнем обучении.

- Мы предложили Болкову сдаться, прекратить противоправные действия. А он в ответ сказал: «Валите меня!» Потом я почувствовал в щите вибрацию от выстрелов. Мы приняли решение вскрывать дверь, - пояснил тайный спецназовец в балаклаве, дававший показания в суде. - После вскрытия предложили Болкову выйти, сдать оружие. В этот момент он начал стрелять по нам из комнаты. Было принято решение использовать светошумовую гранату.

В суде Болков вел себя, словно он на построении. Фото: Ольга ЮШКОВА

В прениях государственный обвинитель запросил для Болкова 20 лет лишения свободы. Сам подсудимый признал вину частично, но попросил для себя сурового наказания. Болков стоял в камере, будто на построении. Руки за спину, подбородок поднят. Весь приговор стоял не подвижно в одном положении. На лице тревоги не было, словно был готов даже к пожизненному сроку.

- Болков не думал причинять кому-то вред. Все пострадавшие, по его словам, были случайны, - прозвучало в приговоре.

Потом Болков стал тяжело вздыхать, а судья рассказывал, что тот вел прицельный огонь по росгвардейцу, который был уже без сознания. Вину признал частично, так как большей части не помнит.

Председательствующий судья Андрей Минеев вынес вердикт: 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сергей Болков может обжаловать приговор, он не вступил в законную силу. После оглашения отец раненой девочки заявил, что не принимает извинения. Суд назначил семье 1 миллион рублей компенсации.