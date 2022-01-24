«Хотел убить 56 человек»: бывшему полицейскому, который ранил девочку в Екатеринбурге, запросили 20 лет в колонии

Ранее Болков признавал вину лишь частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде прошли прения по делу бывшего полицейского Сергея Болкова, который едва не убил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии. 30 мая пьяный екатеринбуржец открыл стрельбу по машинам и продуктовому магазину напротив. Обезвредить безумца смогли лишь бойцы СОБРа, который взяли жилище штурмом. С того момента Болков находится под стражей.

ЧТО ИЗВЕСТНО

Раненная школьница вместе с мамой находилась в автомобиле, когда отец пошел в супермаркет за зеленью. Пуля от винтовки пробила лобовое стекло и попала девочке в живот. Сейчас она на домашнем обучении, ей приходится заново учиться ходить. Известно, что врачи удалил ей 30 сантиметров пищевода.

Примечательно, что в начале нулевых Сергей Болков застрелил молодого боксера. Но тогда в его действиях не усмотрели криминала. А уже в 2017 году мог убить в своей квартире двух человек. Но несмотря на показания, полиция не возбудила уголовное дело.

- В октябре 2017 года Болков взял в заложники женщину, а потом позвал в гости своего друга. В тот вечер он стрелял из карабина «Вепрь» прямо в квартире, один раз произвел выстрел в пол, чтобы напугать товарища. По счастливому стечению обстоятельств мужчина смог обезоружить Сергея и выбежать из квартиры. Он сдал оружие в отдел полиции и сообщил о случившемся, - сообщил осведомленный источник «КП»-Екатеринбург.

Болков был так пьян, что во время допроса не помнил многих событий рокового вечера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Процесс над Болковым начинался с показаний трех бойцов СОБРа, а также родителей выжившей девочки.

- Мы предложили Болкову сдаться, прекратить противоправные действия. А он в ответ сказал: «Валите меня!» Потом я почувствовал в щите вибрацию от выстрелов. Мы приняли решение вскрывать дверь, - пояснил тайный спецназовец в балаклаве. После вскрытия предложили Болкову выйти, сдать оружие. В этот момент он начал стрелять по нам из комнаты. Было принято решение использовать светошумовую гранату. По команде командира данное средство было применено. После взрыва мы стали заходить в квартиру. Частично начался пожар, была слабая видимость. Голый Болков сидел на кухне. Ружье лежало на полу. Мы его задержали, надели наручники, - рассказывал один из силовиков.

Сам Болков вину признает частично. Считает, что обвинения в покушении на убийство девочки не обосновано. Он же «не видел их».

- Врач подошел ко мне и говорит: «Мы не боги - сделали все, что могли». У позвоночника есть пучок нервов. Именно туда попала пуля. Скорее всего, дочка не сможет нормально ходить. Сейчас она ходит в корсете, но сидеть может только 20 минут. Потом уже больно, - пояснил отец раненой девочки.

«ПОЦЕЛОВАЛ СТВОЛ»

В ходе прений государственный обвинитель зачитал показания ключевых свидетелей. В том числе и соседа, которого Болков взял в заложники.

- Болков находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Убийств не произошло по не зависящим от него причинам. По словам свидетеля, Болков поцеловал ствол, и заявил, что хочет убить 56 человек. Пуля попавшая в девочку, пробила и машину насквозь. Сам Болков вину признает лишь в части умышленного повреждения чужого имущества, - прочитал в суде представитель прокуратуры.

Родители девочки также пришли на прения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого были озвучены показания спецназа Росгвардии.

- Находящиеся при исполнении обязанностей сотрудники потребовали от Болкова прекратить огонь. Но тот ответил, что живым не сдастся. Болков произвел не менее 4 выстрелов в сторону сотрудников СОБРа. Их смерть не наступила, так как выстрелы были заблокированы выставленным щитом, - добавил гособвинитель.

Сергею Болкову запросили наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также два года ограничения свободы.