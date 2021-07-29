Суд продлил арест Сергею Болкову, который ранил девочку на Химмаше

Болков был сильно пьян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд продлил арест Сергею Болкову, устроившему стрельбу на Химмаше. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области, бывший полицейский останется в СИЗО до 30 октября.

Екатеринбуржцу грозит пожизненный срок, в конце мая он ранил в живот 9-летнюю девочку и обстрелял СОБР, а также попал в ногу росгвардейцу. По данным «КП» его должны были лишить оружия еще в 2017 году, когда он взял в заложники женщину и едва не убил друга.

Инсайдер «Комсомолки» сообщил, что общий ущерб от стрельбы составил почти миллион рублей. - Из материалов дела следует, что Болков, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, производил беспорядочную стрельбу из карабина «Вепрь-КМ». Он едва не застрелил двух мужчин, они успели отбежать, - отмечает инсайдер «КП».

Отметим, что расследованием уголовного дела занимается первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.