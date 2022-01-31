«Слезы ручьем»: миллиардер Алтушкин оплатил лечение малышки, родившейся без тазобедренного сустава

Малышке требуется операция по удалению фиксирующего стержня и установке аппарата по удлинению бедренной кости. Фото: instagram/mira2018_kulagina

Глава РМК Игорь Алтушкин закрыл счет на операцию трехлетней девочки из Екатеринбурга Мирославы Кулагиной. Об этом сообщили родители девочки. Мирослава родилась без тазобедренного сустава. Два года назад в США девочке установили протез, но для полноценной жизни требовалась дорогостоящая операция. Ее стоимость оценили в 12,9 миллионов рублей, но семье удалось собрать чуть больше пяти миллионов.

Мирославе требуется удаление фиксирующего стержня из тазобедренного сустава и установка аппарата по удлинению бедренной кости.

- Слезы ручьем. Нашу благодарность невозможно выразить обычными словами. Душевное и искреннее спасибо человеку с большим и добрым сердцем, Алтушкину Игорю Алексеевичу, главе «Русской медной компании» за добросердечность, понимание и милосердие, за отклик и неоценимую помощь в такое трудное время для нашей семьи, - написала в Instagram мама девочки.

Напомним, что в сентябре Игорь Алтушкин перечислил 14 миллионов рублей на лечение школьника из Ревды Сережи Фетисова. У мальчика был синдромом гипоплазии правых отделов сердца, от чего ему было трудно дышать. Юного свердловчанина прооперировали в канун Рождества.

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