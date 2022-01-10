«Прооперировали в Рождественскую ночь»: в США вылечили задыхавшегося школьника из Ревды, на лечение которого миллиардер Игорь Алтушкин перевел 14 миллионов

Сейчас мальчик восстанавливается после операции. Фото: Марина Молдавская, roizmanfond.ru

В сентябре Евгений Ройзман через свой фонд объявил сбор средств на лечение 10-летнего школьника из Ревды – Сергея Фетисова. Мальчику нужно было около 14 миллионов рублей на операцию в США – у ребенка диагностировали пластический бронхит, помочь с которым согласился лишь американский кардиохирург. При этом заболевании лимфа в легких затвердевала, пока ребенок спал, и поутру с трудом выходила из организма с кашлем. Мальчику было трудно дышать. Счет в зарубежной клинике тогда напрямую оплатил глава РМК Игорь Алтушкин.

Сегодня, 10 января, мама мальчика рассказала в социальных сетях о том, что сыну успешно провели операцию. Это случилось в Рождественскую ночь.

- Операция прошла как было запланировано. Можно считать этот день еще одним Днем Рождения! – написала Алла Фетисова на своей странице в социальных сетях. - Сделано все чтоб забыть про пластический бронхит! Огромное спасибо! Сейчас Сережа восстанавливается. Он большой молодец!

Мальчик долгое время вынужден был обучаться на дому. Фото: Марина Молдавская, roizmanfond.ru

Ребенок был прооперирован в клинике Nemours, что в американском штате Делавер.

- Персонал спрашивает разрешение при каждом действии: чтоб померить давление, чтоб дать лекарство, чтоб убрать в палате в удобное для нас время, принести ребенку покушать, когда он сам захочет и что захочет из меню! – рассказывает Алла. - Абсолютное доброжелательное отношение и к ребенку, и к родителю.

Мама мальчика отметила, что после прилета первую неделю они с сыном жили в отеле из-за пандемии – там и встретили Новый год. А 2 января их поселили в Доме Рональда МакДональда, сети благотворительных гостиниц, работающих при крупных клиниках в США.

- Отличная гостиница, со всем необходимым для жизни. В ней ежедневно волонтерские ужины. За проживание по прейскуранту заплатили 15$ в сутки. Существенная разница с отелем, - рассказала мама мальчика. - Спасибо всем и каждому кто помог сыночку дальше радоваться жизни!