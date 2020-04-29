«Мама, а ножка вырастет?»: в Екатеринбурге родилась девочка без тазобедренного сустава

В 2018-м году у екатеринбурженки Ирины Обжигалиной и ее мужа Владимира родилась долгожданная дочка Мирослава. Однако еще во время беременности Ирины, врачи поставили малышке серьезный диагноз –Гипоплазия проксимального конца бедра. Проще говоря, у ребенка отсутствовала головка тазобедренного сустава. То есть, сустава как такового нет, а правая бедренная кость короче левой на шесть сантиметров. Особенность страшного диагноза еще и в том, что по мере взросления Мирославы нога будет становиться все короче.

Сейчас девочка ходит на носочке или в специальной обуви, но даже так перекос тела становится все сильнее.

Отец девочки работает в банке и таксопарке, но денег все равно не хватает. Фото: предоставлено родителями девочки

- Мирослава вынуждена долгие годы бороться за право быть такой же, как обычные дети, - рассказывает «КП»-Екатеринбург мама девочки. - Она очень храбрая девочка, ведь ее ждет множество сложных операций и корректирующих вмешательств, чтобы врачи могли создать для нее «новый сустав» и выровнять ножки! Без этого дочке грозит самое страшное, чего мы боимся больше всего на свете - ампутация, протез и инвалидное кресло. Если не сделать сустав нога не будет расти и не будет функциональной.

Для ходьбы девочке купили специальную обувь. Фото: предоставлено родителями девочки

Полтора года родители Мирославы обивали пороги лучших российских клиник в надежде, что кто-то согласиться взять их дочку на лечение. Но в ответ лишь слышали предложения о «прикручивании» неразвитой кости к тазу намертво. В таком случае нога девочки не будет двигаться, перестанет расти и атрофируется.

Фото: предоставлено родителями девочки

- От такой «помощи» Мирослава никогда больше не сможет ходить и навсегда останется инвалидом-колясочником. Для любого ребенка, а особенно такого живого и подвижного, как Мира, это ужасное предложение, - вздыхает мама девочки. - Несмотря на свой недуг, наша малышка очень любит танцевать, опираясь на носочек правой ножки! Я не хочу ждать, пока дочка спросит: «Мама, а ножка вырастет?». В ответ могут быть только горькие слезы, - добавляет мама девочки.

И все-таки врач, способный помочь маленькой Мирославе и создать для нее здоровый сустав и ногу, нашелся. Это хирург-ортопед из США Дрор Пейли известный на весь мир своей успешной практикой. Медик уже помогал семьям из России. Например, в 2016 году он оперировал Есению Быкову из Москвы.

mira2018_kulagina Мирослава на фотосессии

Операцию необходимо сделать до того, как Мирославе исполнится два года, чтобы избежать серьезных осложнений в будущем. Времени на сбор средств остается не так уж и много.

А на операцию по ту сторону Атлантики требуется 170 тысяч долларов. Таких денег у семьи Ирины и Владимира нет: мама постоянно нянчится с дочкой, отец – работает в банке и подрабатывает в такси.

Реквизиты для помощи семьи Мирославы Кулагиной можно найти на ее странице по сбору средств в Instagram (адрес можно посмотреть на фото).

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