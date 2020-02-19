2020-02-19T13:42:46+03:00
Общество

«Спросили, почему мы сами собираем деньги, а не государство»: родителей Ани Новожиловой, которые ищут на лечение дочери 160 миллионов, вызвали к следователям

Новожиловым пришлось доказать, что получать лечение за счет государства они не могут
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено родителями девочкиФото: предоставлено родителями девочки
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Родителей пятимесячной Ани Новожиловой, которой собирают 160 миллионов рублей на лечение, вызвали на допрос к следователям. Петра и Светлану попросили объяснить, как они проводят сбор денег на лекарство для дочери. А также сообщить, правильно ли их ребенку оказали медицинскую помощь.

- Сейчас следственный комитет проводит проверку в отношении сборов денежных средств через интернет на лечение детей с заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия – прим.ред.). Дело на контроле у Бастрыкина, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Источник также пояснил, что проверки будут идти по всей стране. Все из-за случая с двухгодовалым Захаром Рукосуевым из Красноярска. Мальчик с диагнозом СМА умер 30 января из-за остановки сердца. Сейчас следователи выясняют, насколько правильно была оказана помощь.

Ани Новожиловой пять месяцев. Фото: предоставлено родителями девочки

Ани Новожиловой пять месяцев. Фото: предоставлено родителями девочки

В то же время на Урале продолжают собирать большую сумму для маленькой Ани Новожиловой. У малышки спинальная мышечная атрофия первого типа. Раньше это заболевание приводило к смерти, но в 2019 году в США было разработано лекарство, которое способно помочь. Однако стоит оно 160 миллионов рублей.

- Нас вызвали по вопросам дачи пояснений относительно ведения сборов средств на лекарственный препарат. В результате подтвердился факт, что в Свердловской области необходимых лекарств нет, осуществить лечение необходимым препаратом за счет государства невозможно. Нам сказали, что сейчас они будут проводить проверку, почему во всех регионах семьи сами собирают такие суммы на лечение своих детей. Хотя это фактически функции государства. Также проверяют врачей на халатность. Как правильно оказали нам помощь, вовремя ли поставили диагноз, - пояснил папа девочки Петр Новожилов. – У нас не было претензий к врачам в целом, только к системе обеспечения лекарствами. Для Ани до сих пор еще не определено медикаментозное лечение даже спустя два месяца. Все понимают, что без него она может умереть.

Новожиловым пообещали рассказать о результатах проверки. В следственном комитете по Свердловской области отметили, что прокомментируют эту ситуацию позже.

Тем временем, для Ани Новожиловой удалось собрать 41 миллион рублей.

Реквизиты для помощи:

Сбербанк 5469 1600 1163 7720 По номеру телефона +7 908-907-93-24 Светлана Валерьевна Новожилова (мама)

ВТБ 2200 2407 0462 1735, или номеру телефона +7 950 63 55 302 Петр Андреевич Новожилов

«Тинькоф» 5536 9138 3517 9504 Yandex Деньги 41001377613470

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- Когда Анечка появилась на свет, врачи отмечали ее прекрасное здоровье, - вспоминает отец девочки Петр Новожилов. – Нам поставили 9 из 10 баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорождённого – прим.ред.), но потом ее активность стала угасать на глазах. Сначала врачи сетовали на желтуху, но все встало на свои места, когда мы получили результаты анализов. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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