У Мирославы с рождения не было тазобедренного сустава, а правая бедренная кость была короче левой на 6 сантиметров. Фото:Instagram/ mira2018_kulagina

В американском городе Уэст-Палм-Бич прооперировали двухлетнюю Мирославу Кулагину из Екатеринбурга. Малышка родилась без тазобедренного сустава и могла получить квалифицированную помощь лишь у хирурга-ортопеда Дрора Пейле. К счастью, семичасовая операция прошла успешно.

Впереди у девочки и ее родителей ждет долгое восстановление, а ближайшие шесть недель Мирослава пробудет в гипсе. Затем врачи вытащат несколько винтов, а потом вновь загипсуют ножку. По словам родителей, их дочка чувствует себя хорошо и уже отошла от наркоза.

-Теперь у нашей Мирочки есть тазобедренный сустав, шеи ка бедра и вообще все как должно было быть на самом деле, - рассказывает мама Мирославы. - Операция длилась около 7 часов и это были самые мучительные часы ожидания в моеи жизни! Но сейчас в душе радость и безмерная благодарность, которую не описать никакими словами!

Операция обошлась в 170 тысяч рублей, а деньги на лечение девочки с Урала собирали со всей России.

- Самую сложную и кровавую операцию Мира уже перенесла! Огромная благодарность и низкии поклон всем, кто помог нам попасть на эту операцию! Спасибо за шанс на здоровое и полноценное будущее нашеи доченьки, - пишут родители Мирославы в своем Instagram.