2020-06-18T13:44:07+03:00
Здоровье

«Неделю ходила на четвереньках»: малышке, родившейся без тазобедренного сустава, стало хуже

Операцию в США для Миры Кулагиной забронировали на 19 ноября 2020 года, но для осуществления это миссии семье из Екатеринбурга нужно собрать $200 тысяч
Олег ГАЛИМОВ
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Маленькой Мирославе грозит ампутация ноги. Фото: предоставлено родителями девочкиМаленькой Мирославе грозит ампутация ноги. Фото: предоставлено родителями девочки
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Правая ножка маленькой Мирославы, словно у балерины – всегда на носочке. Но основная причина не любовь к танцам, а отсутствие шейки тазобедренного сустава. Из-за этого правая нога короче левой на шесть сантиметров. Исправить врожденный недуг может американский ортпед Дрор Пейли. Но операция стоит целое состояние.

- Даже если бы мы уже собрали 14 миллионов, то не смогли бы попасть на операцию. Границы же закрыты, - с грустью на душе рассказывает мама Мирославы Кулагиной. – Мой муж работает в банке, а по ночам и выходным подрабатывает таксистом. Этого все равно не хватает, вся надежда на благотворительные фонды.

Мирослава мечтает бегать вместе с другими детьми, но из-за врожденного недуга у нее это не получается. Фото: предоставлено родителями девочки

Мирослава мечтает бегать вместе с другими детьми, но из-за врожденного недуга у нее это не получается. Фото: предоставлено родителями девочки

Сейчас семья Кулагиных собрала чуть больше трех миллионов рублей, нужно еще 11. Изначально родители пытались успеть собрать деньги к августу, но планы нарушила пандемия коронавируса. На днях пришла радостная новость – операцию удалось забронировать на 19 ноября.

- В Америке мы будем находиться 6-8 месяцев. И сейчас нам очень нужна помощь в сборе средств на перелеты, визы, проживание и дорогостоящие лекарства, которые не входят в счет операции. США - очень дорогая страна, нам необходима сумма - $ 25 700. Для нас это просто космическая сумма, - рассказывают родители тяжелобольной малышки.

Американский врач сможет удлинить ногу Мирославы. Фото: предоставлено родителями девочки

Американский врач сможет удлинить ногу Мирославы. Фото: предоставлено родителями девочки

К сожалению, за последние месяцы состояние девочки заметно ухудшилось. Если говорить точнее – усилился вывих ноги.

В Екатеринбурге собирают деньги на операцию Мирославе Кулагиной

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- В том месте, где должна быть головка тазобедренного сустава, кость ушла еще дальше в сторону. Мы заметили, что дома ей стало сложнее ходить, и она старается ползать на четвереньках. Мирослава стала заметно быстрее уставать, - добавляет мать девочки.

mira2018_kulaginamira2018_kulagina
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, у моей дочки Мирочки редкий диагноз, нет тазобедренного сустава и правая ножка короче на 6 см. Необходима дорогостоящая операция по реконструкции сустава, стоимостью 170 000$. Без этой операции ей грозит ампутация
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Операция в США стала вынужденной мерой. Родители Мирославы обивали пороги лучших российских клиник в надежде, что кто-то согласиться взять их дочку на лечение. Но в ответ лишь слышали предложения о «прикручивании» неразвитой кости к тазу намертво. В таком случае нога девочки не будет двигаться, перестанет расти и атрофируется. А это неизбежно повлечет за собой ампутацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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