Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман помог собрать деньги на самый дорогой укол в мире для мальчика с СМА

По словам политика, мальчику поставили такой диагноз в два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава уральской столицы Евгений Ройзман вместе со своим фондом помог собрать деньги на самый дорогой в мире укола Zolgensma для трехлетнего Марка Угрехелидзе из Краснодара. У малыша диагностировали спинальную мышечную атрофию» (СМА) второго типа.

- Мы собрали для Марка 121 миллион. Смогли, успели. Будет жить и встанет на ноги. Каждого, кто принял участие, обнимаю и каждому жму руку. Ну, вот, а вы думали, что чудес не бывает, - написал на своей станице в Facebook Евгений Ройзман.

Фото: Фонд Евгения Ройзмана

По словам политика, мальчику поставили такой диагноз в два года. С помощью знакомого переводчика родители Марка обратились в американскую клинику — мальчика согласились взять на лечение, при этом медики дали всего 10 месяцев на сбор огромной суммы.

Чтобы собрать такие деньги, Евгений Ройзман стал привлекать известных людей, например, известный футбольный комментатор Василий Уткин вернулся к комментированию игр чемпионата Испании, чтобы включиться в сбор средств. Журналист передал ему весь свой гонорар.

Кроме того, экс-мэр продавал на аукционах картины из личной коллекции, в том числе и известное в городе полотно, на которой его запечатлели во время общения с горожанами. Оно так и называется «Глава Екатеринбурга ведет прием граждан». Известно, что Евгений Ройзман получил ее в подарок на 55-летие от местной администрации. Тогда стартовая цена работы составляла один миллион рублей.

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