Василий Уткин начнет комментировать футбол, чтобы помочь фонду Ройзмана

О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный футбольный комментатор Василий Уткин вернется к комментированию игр чемпионата Испании, чтобы включиться в сбор средств для двух мальчиков из Екатеринбурга, которые борются с СМА. Мальчикам необходим самый дорогой укол в мире Zolgensma, его стоимость составляет порядка 150 миллионов рублей. Журналист пообещал передать им свой гонорар.

- Договорился о сотрудничестве с Оkkо. В ближайшее воскресенье приду на дерби басков, «Сосьедад» - «Атлетик». Матч будет в 23:00. Все, что Оkko сочтет нужным мне заплатить в рамках нашего сотрудничества, будет перечислено в Фонд Ройзмана для детей, больных СМА, - написал известный журналист в социальных сетях.

По словам основателя фонда Евгения Ройзмана, Василий Уткин уже перечислил 600 тысяч. О какой именно сумме гонорара Василия Уткина идет речь, пока неизвестно. На сегодняшний день это самый большой сбор в России

- На двоих мальчиков нужно собрать порядка 300 миллионов рублей. На сегодняшний день у нас есть порядка 47 миллионов. Нам приятно, что помочь мальчикам хотят не только простые жители, но и известные личности, подключился Борис Акунин, Юлия Латынина. Обещали помочь и уральские меценаты, - рассказал «КП-Екатеринбург сам Евгений Ройзман.

Также экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман продал известную картину, чтобы поучаствовать в сборе. Фото: Instagram Евгения Ройзмана

Ранее стало известно, что экс-мэр продает известную картину, на которой его запечатлели во время общения с горожанами, чтобы помочь больным детям. Полотно так и называется «Глава Екатеринбурга ведет прием граждан». Известно, что он получил ее в подарок на 55-летие от местной администрации.

Известно, что сейчас «Фонд Ройзмана» ведет сбор средств для двух мальчиков, которые болеют СМА. Марку Угрехелидзе три года, а Косте Каткову два годика.