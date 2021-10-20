Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продает известную картину, чтобы помочь двум мальчикам с СМА

Фото: Instagram Евгения Ройзмана

Экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман продает известную картину, на которой его запечатлели во время общения с горожанами, чтобы помочь больным детям. Полотно так и называется «Глава Екатеринбурга ведет прием граждан». Известно, что он получил ее в подарок на 55-летие от местной администрации.

- Это хорошая и веселая картинка «Глава Екатеринбурга ведет прием граждан», и мы ее продаем. Деньги разделим между парнями. Стартовая цена - один миллион рублей. В пятницу подведем итоги, - написал Евгений Ройзман в своих социальных сетях.

Экс-мэр заявил, что картина ему нравится, а потому расставаться с ней ему жаль. Известно, что сейчас «Фонд Ройзмана» ведет сбор средств для двух мальчиков, которые болеют СМА. Марку Угрехелидзе три года, а Косте Каткову два годика. Обоим малышам нужен самый дорогой в мире препарат «Золгенсма».