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Общество20 октября 2021 15:26

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продает известную картину, чтобы помочь двум мальчикам с СМА

Стартовая цена полотна составляет один миллион рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: Instagram Евгения Ройзмана

Фото: Instagram Евгения Ройзмана

Экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман продает известную картину, на которой его запечатлели во время общения с горожанами, чтобы помочь больным детям. Полотно так и называется «Глава Екатеринбурга ведет прием граждан». Известно, что он получил ее в подарок на 55-летие от местной администрации.

- Это хорошая и веселая картинка «Глава Екатеринбурга ведет прием граждан», и мы ее продаем. Деньги разделим между парнями. Стартовая цена - один миллион рублей. В пятницу подведем итоги, - написал Евгений Ройзман в своих социальных сетях.

Экс-мэр заявил, что картина ему нравится, а потому расставаться с ней ему жаль. Известно, что сейчас «Фонд Ройзмана» ведет сбор средств для двух мальчиков, которые болеют СМА. Марку Угрехелидзе три года, а Косте Каткову два годика. Обоим малышам нужен самый дорогой в мире препарат «Золгенсма».