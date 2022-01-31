Тайные поиски инициировал друг Брежнева: как энтузиасты нашли под Екатеринбургом останки Романовых

Николай II с супругой и детьми были расстреляны в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Фото: Государственный архив РФ/ Репродукция музейного комплекса "Царский"

Судьба останков Царской семьи, найденных под Екатеринбургом еще в начале 90-х, вновь в новостной повестке. На днях митрополит Волоколамский Иларион из Московского патриархата сказал, что в мае на Архиерейском Соборе могут обсудить вопрос об их признании Церковью.

- На мой взгляд, сегодня ничего не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков, - сказал в эфире «Россия 24» митрополит Иларион. – Но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви. На заседании Священного Синода мы заслушали доклад представителя Следственного комитета, который очень убедительно рассказал нам обо всех проведенных экспертизах. Я думаю, что у членов Синода не должно было остаться сомнений в том, что останки подлинные.

Поросенков лог, где и нашли останки, находится в 1,5 километрах к северу от Екатеринбурга. Сейчас здесь стоят мемориальные кресты. Официальные раскопки в этом месте проводились дважды – в 1991 и 2007 годах. В первый раз нашли останки Николая II, его супруги и трех дочерей, а также четверых приближенных. При повторных раскопках были найдены также останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

Но на самом деле были еще и раскопки неофициальные, 1979 года, которые провела группа энтузиастов. И именно благодаря ним царские останки вообще удалось обнаружить. «Комсомолка» узнала как они проходили в тайне от советской власти.

Поросенков лог - место, где были найдены останки Романовых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОМОГ ГЛАВА МВД

Все началось с советского режиссера и сценариста Гелия Рябова. Он был близко знаком с министром внутренних дел Николаем Щелоковым – выступал его внештатным консультантом по вопросам печати и книг. И именно с подачи главы МВД Гелий Рябов вдруг заинтересовался, где же в Свердловске большевики скрыли тела Романовых.

- В это время вышла очередная серия «Рожденная революцией», а Щелоков патронировал этот сериал, - вспоминает Ольга Рябова, вдова Гелия Рябова. - Он попросил Гелия Трофимовича съездить в Свердловск, показать новую серию сотрудникам управления милиции и добавил: «Когда приедете, попросите, чтобы вас отвели в дом Ипатьева, где убили Романовых. Я когда проводил в Свердловске выездную коллегию, тоже был в этом доме, хотел постоять на месте, где они погибли». Рябов обалдел от этой фразы. Услышать ее от министра внутренних дел, друга Брежнева и члена ЦК КПСС, было невозможно.

Николай Щелоков возглавлял МВД СССР с 1968 по 1982 год. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС

По одной из версий, Щелокову была небезразлична история гибели Царской семьи, и таким образом он хотел направить Гелия Рябова на поиски их останков. Так или иначе, оказавшись в доме Ипатьева, Гелий Рябов действительно проникся историей гибели Романовых настолько, что захотел выяснить, а где же большевики сокрыли от всех их останки. В Свердловске через начальника политуправления он познакомился с геологом Александром Авдониным. Тот сначала не поверил, что кто-то может решиться на подобные поиски, а затем махнул рукой:

- Авдеев сказал Рябову: «Черт с вами! Давайте вы там в Москве ищите документы, анализируйте, где могли спрятать тела и сообщайте мне в Свердловск, что вы нарыли». Так у них и началось, - рассказывает Ольга Рябова.

РАБОТАЛИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ СЪЕМОК ФИЛЬМА

Это сейчас можно легко в Интернете найти всю историю гибели Царской семьи с массой воспоминаний участников и документальных свидетельств о том, куда и как вывозились тела. А в конце 70-х узнать такие подробности можно было лишь капитально зарывшись в старейшие фонды Центрального архива Октябрьской революции. И то, документы о том, как большевики вместе с отрекшимся императором убили еще и его супругу с детьми, просто так никому не выдавали. Но и тут пришел на помощь министр Щелоков.

Изначально большевики спрятали тела Романовых в шахте у Ганиной ямы, но потом перезахоронили их в Поросенковом Логу. Фото: Музей Монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев

- Щелоков подписал письмо, что Рябову документы необходимы для работы над следующими сериями «Рожденной революцией». Благодаря этому Гелий смог попасть в архив и прикоснуться ко всем документам, - вспоминает Ольга Рябова. - Потом Щелоков еще какие-то распоряжения ему давал и правильные топографические карты помог получить.

По воспоминаниям современников, топографические карты того времени, которые были общедоступны, всегда выпускались с небольшими неточностями — чтобы запутать вероятного противника. Идешь ты по карте, смотришь, а на месте где должна стоять деревня раскинулся сосновый бор. Понятно, что с такой картой Рябов и Авдонин долго бы плутали по уральским лесам, пытаясь найти тайное захоронение Романовых.

ДУМАЛИ, ЧТО ВЕДУТ РАСКОПКИ ТАЙНО, НО ЗА НИМИ СЛЕДИЛИ ИЗ МОСКВЫ

Однако ответа на вопрос, где же именно под Свердловском покоятся тела Романовых, в архивах не было. Но были имена и контакты тех, кто был причастен к этой истории. Так Гелий Рябов узнал, что у одного из участников расстрела Якова Юровского есть дети – дочь и сын.

- Он встретился с его сыном в Ленинграде и нашел у него записку от отца, в которой Яков Юровский детально описывал все, что происходило в Екатеринбурге в июле 1918 года, - вспоминает Геннадий Васильев, участник раскопок 1979 года.

По приметам из записки Рябов с Авдониным смогли вычислить место, где могли покоиться тела. Оставалось только приехать туда с лопатами и щупами и проверить. Но вдвоем не справиться. Нужно было задействовать целую команду людей, готовых рискнуть всем, что у них было, чтобы выяснить одну из главных загадок советской истории.

Кадр с раскопок 1991 года в Поросенковом логу. Фото: Мемориал Романовых

- Нас бы отправили в сумасшедший дом, если бы узнали, чем мы занимаемся, - вспоминает Геннадий Васильев. - Если бы мы нашли останки Царской семьи, то фактически стали бы свидетелями убийства Николая II без суда и следствия!

Несмотря на серьезный риск, команда отчаянных людей нашлась. Геолог Авдонин взял в нее своего ученика, как раз Васильева. В команду взяли еще двух мужчин, один из которых был военным летчиком. Плюс в нее вошли две женщины, жены участников поисков. Васильев тогда работал на предприятии «Уральская геофизическая лаборатория» и на всякий случай составил для команды липовую справку о том, что копают они под Екатеринбургом, потому что ищут железную руду. Все участники сильно боялись и добирались до места X, постоянно оглядываясь, нет ли хвоста, не следят ли за ними сотрудники КГБ.

- В электричке мы ехали в состоянии страха, смотрели, вдруг кто косые взгляды на нас бросает, - рассказывает Васильев. - Когда вышли на станции, я специально отстал и пошел позади всех, чтобы посмотреть, не идет ли за нами кто.

Геннадий Васильев для поисков в 1979-м сделал липовую справку о том, что они ищут руду в Поросенковом логу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Хвоста» не было. Но это вовсе не значило, что за ними никто не следил.

- Министр Щелоков был в курсе всех этих дел. Гелий Трофимович не мог даже помыслить, что он наблюдал за ним со стороны и по возможности давал какие-то распоряжения, чтобы им не мешали, когда они вскрывали это место. И все под предлогом, что это нужно для фильма о Гражданской войне, - вспоминает Ольга Рябова. - Об этом потом дочь Щелокова рассказывала.

Останки, найденные в 1991 году складывались в обыкновенный оружейный ящик. Фото: Мемориал Романовых

ПОВЕЗЛИ ЧЕРЕПА В МОСКВУ НА ЭКСПЕРТИЗУ

Раскопки увенчались успехом. В обозначенном месте группа нашла человеческие останки. Причем не истлевшие кости, а части тела. Это было странно, но спустя 61 год, некоторые останки выглядели так, будто их захоронили недавно. А в одном из черепов даже оставался нетронутым мозг.

- Такое случается с телами, когда они лежат в закрытом от места воздухе — ткани превращаются в так называемый жировоск, - объясняет Геннадий Васильев.

В тот день во время раскопок нашли три человеческих черепа. Возвращать их в землю не стали. Один временно взял к себе Авдонин. А два других Гелий Рябов повез в Москву. Еще до того, как стать сценаристом и режиссером, он работал следователем сначала в прокуратуре, а потом в милиции. Используя старые связи Рябов хотел провести предварительную криминалистическую экспертизу по черепам, не сообщая никому, чьи они. Но «наверху» уже все знали.

- Министр Щелоков тогда сказал одному из своих генералов: «Рябов сошел с ума! Ездит по Москве с черепами и пытается сделать экспертизу! Делай что хочешь, но чтобы он это прекратил, иначе все кончится плохо», - рассказывает Ольга Рябова.

Экспертизу в итоге так никто провести не согласился. Черепа было решено вернуть обратно в Поросенков лог. Поверх места захоронения Рябов и Авдонин посадили куст, как ориентир на будущее. Также спрятали в земле записку, в которой рассказали, кто и когда первым обнаружил это захоронение.

Лишь в 1990 году, когда страна уже стала меняться, участники тех раскопок обратились к Борису Ельцину, председателю Верховного Совета РСФСР и попросили официально вскрыть захоронение.

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