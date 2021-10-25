Весной РПЦ может вернуться к вопросу о признании царских останков, найденных под Екатеринбургом

Николай II с семьей были убиты в Екатеринбурге в 1918 году.

Русская Православная Церковь планирует вернуться к вопросу о статусе останков царской семьи, найденных в 1991 году под Екатеринбургом – в Поросенковом логу. Впоследствии они были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, но Церковь до сих пор не признала их останками последнего русского императора Николая II, его семьи и слуг.

Представители РПЦ объясняли это тем, что в 90-х их не пригласили к исследованию. Теперь же Следственный комитет России провел новое исследование по этой теме и на его основании Священный синод может принять новое решение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

- Думаю, что работа проведена очень кропотливая, скрупулезная и, по сути, исчерпывающая, - сказал митрополит Иларион в эфире «Россия 24». - Произведено больше сорока разных тестов в различных лабораториях, включая генетические. Выводы, сделанные Следственным комитетом, вполне однозначные. Члены синода уже ознакомились с этими выводами.

В 1991 году найденные останки складывались в обыкновенный оружейный ящик. Фото: Мемориал Романовых

К вопросу о статусе останков, найденных под Екатеринбургом, РПЦ может вернуться уже в следующем мае. Добавим, что на основании нового исследования Следственный комитет уже опубликовал три тома книги, рассказывающей об убийстве Царской семьи.

- Книга вызвала повышенный интерес в обществе и положительные отклики, ведь она является наиболее точным и полным источником информации, которая была собрана воедино буквально по крупицам. Заключительная часть книги также наполнена интересными фактами, - отмечали в пресс-службе СУ СК России.

Николай II с семьей был убит в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева в 1918 году в ночь с 16 на 17 июля. После этого большевики вывезли их тела и спрятали сначала в шахте на Ганиной Яме (здесь теперь стоит монастырь, - Прим. Ред.), а затем вывезли в Поросенков лог, где и скрыли останки под землей. В 1979 году их обнаружила группа исследователей-энтузиастов. Под руководством режиссера Гелия Рябова они провели тайные раскопки. Убедившись, что место захоронения найдено ими правильно, они оставили останки в земле, обозначив с помощью посаженного куста место, где оно находится. Уже в начале 90-х участники раскопок обратились к Борису Ельцину в Москве и инициировали официальные раскопки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участник засекреченных раскопок останков Царской семьи: «Найти место захоронения помогли дети цареубийц»

В 1979 году группа энтузиастов обнаружила место, где большевики спрятали тела Николая II его родных и слуг (Подробнее)

Как сложилась судьба убийц семьи Николая II

Из пяти известных участников расстрела лишь один оказался в тюрьме (Подробнее)

Как царский кокер-спаниель отомстил большевикам за убийство Николая II

«Комсомолка» выяснила, что стало с царскими собаками, которые находились в доме Ипатьева в ночь расстрела Романовых (Подробнее)