СК России опубликовал последний том об убийстве семьи Николая II

Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Следственный комитет России выпустил последний том книги, которая рассказывает об убийстве семьи царя Николая II. Романовы были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В трехтомнике СКР собраны уникальные материалы следствия и исторические документы.

- Книга вызвала повышенный интерес в обществе и положительные отклики, ведь она является наиболее точным и полным источником информации, которая была собрана воедино буквально по крупицам. Заключительная часть книги также наполнена интересными фактами, - отметили в пресс-службе СУ СК России.

В ведомстве уточнили, что финальный том дает множество ответов на поставленные в начале повествования вопросы, опираясь на сугубо научные исследования, фотографии. Итоги расследования этого преступления признаны на международном уровне. Кстати, издание станет существенным подспорьем для всех, кто заинтересован в установлении истины и достоверности трагических событий прошлого. Ознакомиться с материалами можно на официальном сайте следственного комитета России.