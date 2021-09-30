Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Следственный комитет России выпустил трехтомник об убийстве семьи царя Николая II. Романовы были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В трехтомнике СКР собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с расстрелом семьи и их приближенных.

- В хронологической последовательности в книге эпизод за эпизодом изложены трагические события, связанные с убийством царской семьи и сокрытием их останков, — говорится на сайте СК.

Первый том уже опубликован, он состоит из шести глав. В частности в книге подробно описывается подготовка к убийству, сам расстрел, а также попытка скрыть останки в районе Ганиной Ямы.

- К полуночи с 16 на 17 июля в доме Ипатьева все было готово к убийству. Расстрел был назначен на 12 часов ночи. Палачи только ждали приезда человека с условным паролем «трубочист» и грузовика, который должен был увезти тела убитых.

- Однако «трубочист» в двенадцать часов не прибыл, и Я.М Юровский нервничал, беспокоясь, что скоро начнет светать и казнь придется отложить. Грузовой автомобиль приехал к дому Ипатьева только во втором часу ночи. На нем прибыли военный комиссар Верх-Исетского завода П.З Ермаков, а также М.А Медведев (Кудрин); водителем грузовика был С.И Люханов. Приехавшие назвали пароль «трубочист». После этого Я.М Юровский пошел будить заключенных. Это было в 1ч 30 минут – 2 часа ночи, - говорится в начале главы «Убийство царской семьи».

Царская семья. Автографы членов семьи, 1913 год. Фото: СК России

Напомним, что останки царской семьи были найдены в 1978 году. Они были захоронены в Петропавловском соборе в 1988 году. Русская православная церковь так и не признала результаты экспертиз, подтверждающих принадлежность останков семье Романовых.

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