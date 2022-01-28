Певец поздравил папу по телефону и обещал приехать в гости. Фото: коллаж Алексей Булатов/ Михаил Фролов

27 января папе известного уральского певца Niletto исполнилось 68 лет. Этот праздник Сергей Прытков отметил в кругу семьи и друзей. Сам Niletto попасть ан праздник не смог. По словам его отца, певец был в Тайланде. Но при этом Данил Прытков поздравил папу по телефону и сказал много теплых слов.

Папа Niletto привил сыну любовь к хоккею. Фото: из архива Сергея Прыткова

- Данилка позвонил мне вечером. В первую очередь, он пожелал мне крепкого здоровья. Мне это сейчас очень важно, особенно после моей болезни. (пять месяцев назад Сергей Прытков тяжело переболел коронавирусом, - Прим. Ред.). Пообещал приехать в начале февраля. Сказал: «вместе сыграем в хоккей обязательно», - рассказал отец Niletto.

Также папа музыканта рассказал о самом трогательном подарке, который сделал ему сын на День рождения.

Данил Прытков всегда дарит своим родителям хорошие подарки. Фото: из архива Сергея Прыткова

Два года назад Данил удивил любимого папу, сделав ему подарок на День рождения.

- Обычно Данил дарит очень дорогие подарки. А я говорю: «не надо баловать меня, я парень простой». А он все равно дарит. На 66 лет Данилка подарил мне дорогие коньки и клюшку. Но растрогало меня то, что он заказал мне хоккейную форму с моим номером и надписью «техно дед». Так меня все называют в нашей хоккейной тусовке. Это был самый настоящий подарок, сделанный с душой и любовью, - делится эмоциями папа Niletto.

Теперь Сергей Петрович постоянно играет только в новой форме - подарке от любимого сына. Фото: из архива Сергея Прыткова

Напоминаем, что ранее в эксклюзивном интервью «КП»-Екатеринбург Сергей Прытков рассказал, что именно он привил сыну любовь к хоккею.

- Когда Данил был маленький я постоянно с ним ездил на соревнования, в походы, на школьные собрания. Я его поставил на коньки, когда он учился в первом классе. И буквально за месяц Данилка так натренировался, что в школьных соревнованиях занял первое место. А когда в городских соревнованиях занял второе место, ревел как девчонка, расстроился, что не первое, - с нежностью рассказывал Сергей Петрович о сыне.

На своем участке Сергей Прытков залил каток. Фото: из архива Сергея Прыткова

Кстати, во многих интервью Niletto делится, что многого добился именно благодаря отцу. В одном из своих постов в Instagram певец написал: «Папа говорил: хоккеистом можешь не быть, а человеком быть обязан!»

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