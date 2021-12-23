Сергею Прыткову сразу же сделали операцию. Фото: коллаж Борис Кудрявов/Сергей Прытков

В разговоре с «КП»-Екатеринбург, Отец уральского певца Niletto признался, что перенес инфаркт после коронавируса. Сейчас ему 67 лет. Сергей Петрович вместе с женой и друзьями отдыхал на даче под Екатеринбургом, когда у него случился приступ.

- Это было 5 месяцев назад. Очень резко прихватило. Жена была рядом и сразу же вызвала скорую. Правда, ее мы ждали час. Потом меня увезли в больницу в Екатеринбург, и там сразу же сделали операцию. Поставили спиральку такую, где тромб образовался, - говорит отец Niletto.

Niletto вместе с отцом Сергеем Прытковым. Фото: из архива Сергея Прыткова

Сергей Прытков уверен, что это последствия от перенесенного ранее коронавируса.

- Мне кажется, что это после ковида. Я его, похоже, перенес на ногах. Было болезненное состояние, но я даже сразу и не понял, что это был он. Не мог у меня просто так случиться инфаркт, потому что я и спортом занимаюсь, и активный образ жизни веду, и у меня никогда не было проблем с сердцем, и других болезней, - делится папа певца.

Сергей Прытков рассказал, что у него никогда не было проблем с сердцем. Фото: из архива Сергея Прыткова

Самому Niletto о случившемся сразу же сообщили друзья семьи, которые были в этот момент на связи с женой Сергея Петровича.

- Данил сразу же позвонил и начал спрашивать, что нужно и чем помочь. В больницу он ко мне не приехал, не смог, наверное. Но мы постоянно разговаривали по телефону. Он мне писал: «Ну как ты там, мой дорогой?». Я ему фотографии отправлял, как я там в больнице лежу весь обросший. А он мне: «Пап, пожалуйста, не кури», - рассказывает Сергей Петрович.

Сергей Прытков в молодости. Фото: из архива Сергея Прыткова

Но сам отец певца признается, что не всегда соблюдает предписания врачей и старается просто не обращать внимания на проблемы с сердцем.

- Мне выписали кучу лекарств, но я не хочу их пить, потому что у меня сейчас все анализы хорошие. А когда в больнице лежал, меня подлечили, там и уход был хороший, и специальная диета. А сейчас я также курю, также выпиваю иногда, но также и спортом занимаюсь, в хоккей играю. Надо радоваться жизни и считать, что нет никакой болезни, я так думаю, - уверен папа певца.

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