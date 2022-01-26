Уральский эпидемиолог предсказал пик заболеваемости «омикроном» в феврале

По прогнозу медика, новым штаммом заразится до 30% уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начало расти число случаев заражения коронавирусом. 24 января в регионе зафиксировали абсолютный антирекорд – 1 202 новых случаев за сутки. Также, по последним данным, на Урале зарегистрировали 36 случаев «омикрона». В разговоре с «КП-Екатеринбург» уральский эксперт лабораторной диагностики и врач-эпидемиолог Александр Соловьев сообщил, что рост случаев заражения связан именно с новым штаммом. Также он предсказал пик заболеваемости в феврале.

- Мы только в самом начале, отстаем недели на две минимум от Москвы. Поэтому ближе к середине февраля, к 20-м числам, мы подойдем к пику заболеваемости. Вопрос только в том, сколько недель будет продолжаться подъем, - спрогнозировал эксперт.

Соловьев объяснил, что в большинстве стран, которые уже столкнулись с «омикроном», ушло 5-6 недель на то, чтобы достичь пика количества заражений. Кроме того, врач заявил, что инфицироваться новым штаммом будет большое количество населения. По прогнозу медика, «омикроном» заразится до 30% уральцев.

При этом Соловьев отметил, что отмена QR-кодов особо не повлияла на заболеваемость. По словам врача, коды как мера эпидемиологического воздействия работала слабо. Эксперт лабораторной диагностики заявил, что самый действенный способ защититься от заражения коронавирусом – маска с повышенным классом безопасности. Обычные медицинские маски защищают только от капельного пути передачи инфекции, когда зараженный рядом чихает или кашляет.

Ранее Алекснадр Соловьев рассказывал, что двух доз вакцины от коронавируса недостаточно, чтобы защититься от «омикрона». Кроме того, штамм может уклоняться от нейтрализации антителами. Соловьев отметил, что сыворотка ранее переболевших тоже слабо влияет на новый штамм. Однако бустерная доза хорошо увеличивает уровень антител и компенсирует снижение нейтрализации. Правда, и после третьей дозы будут наблюдаться прорывные инфекции.

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8 912 050 91 07