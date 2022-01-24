На Урале выявили 36 случаев «омикрона»

Зараженных «омикроном» положили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области число случаев заражения штаммом «омикрон» выросло до 36. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Завозные из-за рубежа – 12 случаев: по три случая из Доминиканской Республики и ОАЭ; по два случая из Турции и Казахстана; по одному случаю из Египта и Болгарии, - говорится в сообщении.

При этом 24 пациента с «омикроном» не выезжали за рубеж и не контактировали с приехавшими из-за границы. По каждому случаю Роспотребнадзора проводит эпидрасследование. Кроме того, заболевших новым штаммом коронавируса обследовали повторно. У трех человек результат вновь был «положительным», материал еще 10 человек находится в работе.

16 из зараженных «омикроном» прошли полный курс вакцинации от коронавируса. 14 из них привиты российской вакциной, двое – зарубежной. Один человек был привит только первым компонентом. Роспотребнадзор установил и обследовал круг контактных лиц. У двух человек нашли РНК вируса.

Зараженных «омикроном» положили в больницу. Ведомство направило иски в суд для принудительной госпитализации четырех человек. Их удовлетворили. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. По данным на 20 января, Роспотребнадзор фиксировал 13 случаев заражения «омикроном».

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