Уральский врач рассказал об опасности штамма «Омикрон»

Новому штамму не страшны две дозы вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух доз вакцины от коронавирусу недостаточно, чтобы защититься от «Омикрона». Кроме того, штамм может уклоняться от нейтрализации антителами. Об этом рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев на своей странице в Facebook.

- Омикрон не «легкий» вирус. Это важно понимать! «Омикрон» продолжает очень быстро распространяться. Выявлен уже в 60 странах. Резко увеличивается концентрация вирусной РНК в сточных водах в странах, которые контролируют сточные воды на присутствие коронавируса - это ранний предвестник быстрого ухудшения эпидемиологической ситуации, - пишет медик.

Соловьев отметил, что сыворотка ранее переболевших тоже слабо влияет на новый штамм. Однако бустерная доза хорошо увеличивает уровень антител и компенсирует снижение нейтрализации. Правда, и после третьей дозы будут наблюдаться прорывные инфекции.

Врач подчеркнул, что лучше всего нейтрализуют «Омикрон» сыворотки людей, которые переболели COVID-19 и поставили прививку. Кроме того Соловьев заявил, что новый штамм разрушает клетки.

- Видимо, потребуется ревакцинация обновленной вакциной против «Омикрона», - заключил медик.

Также Соловьев рассказал, что для противостояния новому штамму нужно вакцинироваться двумя дозами и поставить бустерную. Кроме того, переболевшим нужно ставить прививку не ранее полугода с момента выздоровления. Помимо этого, следует носить респираторы, соблюдать социальную дистанцию и оставаться дома при любых симптомах ОРВИ на пять дней, чтобы сдать тест на COVID-19. Еще врач рекомендовал регулярно проветривать комнаты.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка