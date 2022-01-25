«Тело болело»: житель Екатеринбурга дрифтовал 17 часов подряд, чтобы побить мировой рекорд

Спортсмен признался, что заезд должен был продолжаться 24 часа, но подвела техника. Фото: BiguzVideo / Афанасьев Кирилл

Житель Екатеринбурга Евгений Новокшонов дрифтовал 17,5 часов подряд на отечественных «Жигулях», чтобы побить мировой рекорд. Трансляция заезда все это время велась на YouTube. В разговоре с «КП-Екатеринбург» уралец рассказал, когда у него возникла идея такого долгого заезда и как он к нему готовился.

«ИДЕЯ БЫЛА ЕЗДИТЬ 24 ЧАСА»

Новокшонов заинтересовался рекордами четыре года назад. Тогда он увидел, что в 2018 году в США спортсмен дрифтовал по мокрому асфальту на BMW на протяжении восьми часов и пятнадцати минут.

- Думал, что очень легко побью этот рекорд. Идея была на самом деле проехать 24 часа, сутки. Мне просто очень нравится кататься, ездить, дрифтить именно по льду. Я это делаю с удовольствием, - рассказал спортсмен.

Перед заездом Новокшонов готовился физически и морально. За неделю до рекорда он сел на специальную диету. В рацион питания уральца входили курица и рис. Также спортсмен постепенно снижал количество потребляемой воды.

- Во время установки рекорда выпил 100 граммов воды всего, чтобы не хотеть в туалет. В пятницу до этого принял мочегонную таблетку. В субботу и пятницу я не ел. Во время установки рекорда ел спортивные батончики, - отметил Новокшонов.

Также у дрифтера были физические тренировки. Кроме того, он старался сохранять спокойствие и быть в хорошем настроении.

В это время проводились и технические тесты над машиной. Специально для установки рекорда машину «ВАЗ-2106» доработали. Внутри авто установили 200-литровую бочку с бензонасосом. Из нее бензин перекачивался в основной 40-литровый бак.

Дрифтеру было трудно в конце заезда, когда похолодало, подвеска замерзла и было тяжело рулить. Фото: BiguzVideo / Афанасьев Кирилл

ТРУДНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАЕЗДА

Заезд начался 22 января в 10:00. Он проходил на ледовом автодроме базы отдыха «Русский остров» на озере Калды. Это место находится в 62 километрах от Челябинска. На территории специально установили дополнительное освещение для движения в темное время суток.

- Сложнее всего было в самом начале прикататься к трассе. Был момент, когда у нас техника, которая считывает данные, подвела. Пришлось чинить на ходу, - вспоминает Новокшонов.

Также трудно стало в конце заезда, когда похолодало до -23 градусов. Подвеска замерзла, было тяжело рулить. У спортсмена во время езды болела спина и руки.

- После заезда была реабилитация. Я сутки лежал. И сейчас руки еще побаливают, - признался уралец.

В «ВАЗ-2106» установили 200-литровую бочку с бензонасосом, из которой топливо перекачивалось в основной 40-литровый бак. Фото: BiguzVideo / Афанасьев Кирилл

120 ТЫСЯЧ НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКОРДА

По словам Новокшонова, он уже связался с Книгой рекордов России. Однако для регистрации его рекорда там запросили около 120 тысяч рублей. Эти деньги спортсмен со своей командой собирали во время трансляции 17-часового дрифта в качестве добровольных пожертвований.

С регистрацией в «Книге рекордов Гиннеса» все сложнее. Спортсмен рассказал, что, по информации в интернете, Россия находится под санкциям. Подать заявку туда пока нельзя.

Также Новокшонов признался, что в этом сезоне уже накатался. Но планы на установку других рекордов у него есть.

- Возможно, мы будем пробовать добивать рекорд на следующий год по самому продолжительному парному дрифту, - поделился он.

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