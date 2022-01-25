Студентка училась на факультете гостиничного дела. Фото: страница погибшей в Instagram

В Екатеринбурге свела счеты с жизнью 17-летняя студентка второго курса колледжа транспортного строительства. Об этом «КП» рассказал источник в силовых структурах. Тело девушки обнаружили вечером 24 января в общежитии на улице Сулимова. Прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть несовершеннолетней.

- Предсмертной записки в комнате не было, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

Знакомые студентки подтвердили информацию о суициде.

- Она была жизнерадостной, веселой. Были моменты, когда ей было морально плохо, но она держалась. Но вчера она не выдержала, - рассказала «КП»-Екатеринбург одна из подруг.

По словам соседей по общежитию, девушка закрылась в своей комнате и не выходила около двух часов. Чтобы открыть дверь пришлось искать запасной ключ.

- Она была очень добрым, отзывчивым, позитивным человеком. Хорошим другом, всегда была готова поддержать и выслушать. К сожалению, были моменты, когда ей было морально тяжело, - рассказывают соседи.

Тело девушки нашли соседи по общежитию. Фото: страница погибшей в Instagram

Полиция уже передала материалы проверки в следственный отдел СК по Кировскому району.

- Следователи СКР выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, что в ноябре на ЖБИ покончил с собой 17-летний ученик гимназии. А в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти студента колледжа искусств.