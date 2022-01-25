Девушка приехала в Екатеринбург на учебу из Югорска. Фото: Instagram

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110.1 УК «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» после обнаружения трупа 17-летней студентки в общежитии Екатеринбурга. Об этом «Комсомольской правде» сообщил осведомленный источник. В самом ведомстве воздерживаются от раскрытия подробностей.

- Следователи СКР выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщили в СУ СК по Свердловской области.

По данным источника, девушка жила в комнате вместе с тремя соседками.

- Две девушки ушли в соседнюю комнату. Вторая была с ней, но потом ушла в душ. Возвращается, а дверь закрыта. В этот момент на этаж поднялась проверяющая. Стали звать ее, а потом принесли запасной ключ и открыли дверь. Даже пытались откачать, но было поздно, - рассказал инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Известно, что девушка приехала учиться в колледж траснпортного строительства из Югорска.