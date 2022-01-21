«Красавчик!»: пятилетний экстремал из Екатеринбурга покоряет Интернет трюками на сноуборде

Ребенок не боится падений, а в прошлом сезоне научился трюкам. Фото: предоставил Владимир Семенов.

- Какой классный мальчишка, какой молодец! – так чаще всего восклицают горнолыжники, когда встречают маленького экстремала Степу Семенова на склоне. Мальчишке всего 5 лет, а он уже трюкачит на сноуборде и скейте. Причем в прямом смысле слова. Ребенок не просто катается на склоне, но и заезжает в сноу-парки.

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На скейт Степа встал в 3,5 года. Причем это было его собственное желание.

- Сначала Степа попросил самокат и велосипед, научился на них кататься. Но ему этого показалось маловато, после этого он встал на скейтборд. Степа быстро освоился и не боялся скорости, падений, - рассказывает его папа Владимир Семенов. – А зимой, когда ему исполнилось четыре годика, попросил сноуборд. Я сначала просто был его видеооператором и фотографом. А потом и сам, в 34 года, решился встать на доску, хотя раньше был далек от экстремальных видов спорта. Теперь мы катаемся с сыном вместе по два-три раза в неделю.

Ребенок вместе с папой катается дважды в неделю. Фото: предоставил Владимир Семенов.

Папа у Степы – программист, а мама сидит в декрете с его маленькой сестренкой. Девочка тоже уже стояла на сноуборде, но пока она слишком мала для этого развлечения.

Как рассказал папа мальчика, когда сын захотел сноуборд, семья столкнулись с проблемой, ведь в прокатах не было подходящей доски и снаряжения для столь маленького любителя экстрима.

- Мы поехали в магазин и купили сыну все для катания. Где-то больше 20 тысяч рублей потратили на его первое сноубордическое снаряжение. Потом, мы поехали на Уктус, я начал его ставить на доску. Оплатил инструктора, чтобы его научили базовым вещам: как правильно падать, стоять и спускаться на сноуборде. Самостоятельно Степа стал кататься после трех недель тренировок, - делится Владимир. – А трюки начал учить в прошлом сезоне, с трамплина катится и бокса. Он обожает сноуборд за экстрим, за то, что можно разогнаться, скатиться с препятствия, въехать на трамплины. В прошлом сезоне только так с них прыгал.

Ребенок уверенно и аккуратно скатывается со склонов и вызывыает восхищение других сноубордистов. Фото: предоставил Владимир Семенов.

Единственная головная боль для родителей - это постоянная покупка снаряжения. Ведь Степа, как и все детки, быстро растет. Но старый комплект Владимир пока продавать не торопится – пригодится для сестренки.

Сейчас по интернету гуляют видеоролики со Степой и его трюками на борде. Родные поддерживают пятилетнего экстремала, но делать звезду сноубординга из сына не собираются.

– Ролики, которые мы выкладываем в сеть - не постановочные. Мы просто записывали процесс тренировки Степы. Но какой-то цели стать популярными в интернете никогда не было, - добавляет отец экстремала. - Для катания Степану отводится столько времени, сколько он пожелает

Первый комплект ему купили за 20 000 рублей. Фото: предоставил Владимир Семенов.

Сейчас на аккаунт сноубордиста Степы подписано 432 человека. Новый контент с катаний иногда Семеновы даже не успевают выложить.

КОММЕНТАРИЙ СПОРТИВНОГО ВРАЧА

Михаил ЧУЛОШНИКОВ, спортивный врач:

- Ничего страшного в том, что мальчик встал на сноуборд в таком раннем возрасте нет. Физическая активность положительно влияет на состояние здоровья ребенка и помогает развивать его организм. В случае, если родители опытные сноубордисты, то занятия с тренером малышу не потребуются. Чем больше мальчик будет двигаться, тем быстрее будет развивать ловкость, выносливость. Занятия на свежем воздухе к тому же способствуют тому, что он будет закаляться, а его иммунитет будет стойким.

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