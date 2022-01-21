В Перми уроженец Свердловской области украл из магазина сотовые телефоны на 800 тысяч, а продал за 80

Злоумышленник похитил около 60 телефонов и ноутбук. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Поздно ночью в уже закрытый магазин бытовой техники входит мужчина. Он проходит мимо отдела с телевизорами - к шкафам с сотовыми телефонами, снимает стеклянную дверцу, кладет ее на пол, а затем принимается скидывать телефоны в рюкзак. Обчистив одну витрину, он снимает дверцу с соседней и вновь начинает укладывать сотовые к себе. Покидая магазин, мужчина в спешке еще прихватывает ноутбук.

Это кадры с записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине в Перми в Мотоволихинском районе. Они запечатлели, как уроженец Первоуральска, и так уже объявленный в федеральный розыск за кражу в Свердловской области, совершает еще одну кражу, но уже в Пермском крае.

В Пермь 28-летний уроженец Среднего Урала приехал в начале года, скрываясь от уголовного преследования. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- Было похищено около 60 сотовых телефонов и ноутбук, - уточняют в ГУ МВД по Пермскому краю. - Злоумышленник проник в помещение торговой точки через служебный вход, взломав дверь. Стоимость похищенной техники в торговой сети оценили в 800 тысяч рублей.

Вскоре похитителя вычислили и задержали. Оказалось, всю технику он продал всего за 80 тысяч, чтобы купить себе еды, заплатить за аренду квартиры и приобрести музыкальную колонку.

- Половину денег изъяли, а также колонку, которую он купил, - уточняют в полиции. - Сейчас он находится в СИЗО-1 Перми.

К слову, в Пермь житель Среднего Урала приехал в начале январе. Он неофициально устроился разнорабочим на стройку. Ему 28 лет. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.