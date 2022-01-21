Ехал на свадьбу к другу: в Верхней Салде машина каршеринга взлетела на сугробе и врезалась в забор

Авария произошла на улице Свердлова.

В Верхней Салде минувшим утром жители стали свидетелями необычного явления. Кто-то оставил машину каршеринга на сугробе с бампером, застрявшим в чужом заборе. Судя по видео, водитель заехал на сугроб и врезался в ограду.

- Это произошло в Верхней Салде на Свердлова, 110, - рассказал Вячеслав, опубликовавший видео в группе vSalde.ru.

По словам очевидцев, самого водителя на месте аварии не было. Но остались следы крови на снегу рядом с машиной.

Как позже прокомментировали в ГИБДД, за рулем машины был житель Екатеринбурга, приехавший из Таджикистана.

- Водитель поясняет, что приехал в город Верхняя Салда на свадьбу к другу, взял в аренду данный автомобиль, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - На данном участке дороги он двигался впервые, не заметил дорожные знаки, предписывающие поворот направо, не успел отреагировать и проехал разветвление дорог в прямом направлении.

После этого он наехал на кучу щебня, покрытую снегом, из-за чего автомобиль буквально подбросило и он врезался в металлический забор.

- У водителя признаки опьянения отсутствуют, в результате ДТП он не пострадал, - добавляют в ведомстве. - На месте ДТП были установлены неудовлетворительные дорожные условия в виде зимней скользкости, выраженной в виде снежного наката.