Получал острые ощущения: в Свердловской области задержали 15-летнего лжеминера

Юноша практиковал подмену букв на цифры, а также другие способы шифрования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове, что находится в Свердловской области, полицейские задержали 15-летнего учащегося лицея, которого подозревают в серии лжеминирований учебных заведений на территории города и региона. Предполагается, что несовершеннолетний злоумышленник действовал с января по сентябрь 2021 года.

- За этот период он с целью получения острых ощущений и денежного вознаграждения отправлял письма с угрозами. В общей сложности рассылки фейковых сообщений о минировании коснулись многих школ, детских садов, колледжей, сети продуктовых магазинов, администрации и судебных органов Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов, - рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

По словам полковника Горелых, юноша практиковал подмену букв на цифры, а также другие способы шифрования. В отношении компьютерного гангстера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. При этом родители мальчика были твердо уверены в его невиновности.

- 28 января к нам домой пришли оперуполномоченные. Сказали, что сначала «минера» искали среди тех, кто был в школе. А Сема в те дни прогуливал. Я ухожу на работу в пять утра и не могу достоверно знать, ушел ли он на занятия. Они попросили проверить историю браузера на его телефоне и ноутбуке. Сын испугался и с телефона историю удалил. Сами понимаете, переходный возраст… Но потом я включила компьютер, а он синхронизирован с телефоном. Там можно посмотреть все его поисковые запросы. Они убедились, что ничего там нет, и ушли, - рассказывала «КП»-Екатеринбурга мама мальчика Анна Васильева.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений». Наказание по ней предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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