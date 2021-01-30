В МВД пока воздерживаются от комментариев по этому делу. Фото: предоставлено родителями школьника

Минувшая рабочая неделя выдалась «жаркой» для правоохранительных органов свердловского города Камышлова. Несколько дней полиция и ФСБ искали таинственного шутника, который постоянно «минировал» детские сады и школы.

Все началось 18 января, когда сообщения о взрывчатке пришло в две школы. Затем все продолжилось 26 числа, тогда в список «заминированных» зданий пополнили дошкольные учреждения.

- Все объекты подверглись, как и полагается в таких ситуациях, тщательным проверкам. Ничего подозрительного, к счастью, силовики не обнаружили ни в самих учреждениях, ни на прилегающих территориях. Безусловно, горе-шутники так поступают не от большого ума, а точнее, от полного его отсутствия. Подобные глупости расцениваются законодательством как заведомо ложные сообщения о криминальном акте, за что предусматривается лишение свободы на длительный срок. Злоумышленников разыскивают сотрудники МВД и ФСБ, - заявлял официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Как правило, такие преступления становятся результатом пьяного застолья. К слову, в Нижнем Тагиле был случай, когда нетрезвый гражданин «заминировал» все вокзалы города, находясь в трамвае. Но веселье было недолгим – спецназ ФСБ задержал его на конечной, злоумышленника отследили по сигналу телефона.

Но в этой истории предполагаемым «минером» оказался ученик седьмого класса лицея № 5 по имени Семен. О задержании 14-летнего мальчика «Комсомолке» рассказали напуганные родители. Они уверены, что их сын ни в чем не виноват, да и конкретных доказательств им еще не предоставили.

- 28 января к нам домой пришли оперуполномоченные. Сказали, что сначала «минера» искали среди тех, кто был в школе. А Сема в те дни прогуливал. Я ухожу на работу в пять утра и не могу достоверно знать, ушел ли он на занятия. Они попросили проверить историю браузера на его телефоне и ноутбуке. Сын испугался и с телефона историю удалил. Сами понимаете, переходный возраст…Но потом я включила компьютер, а он синхронизирован с телефоном. Там можно посмотреть все его поисковые запросы. Они убедились, что ничего там нет и ушли, - рассказывает «КП»-Екатеринбурга мама мальчика Анна Васильева.

Фото: предоставлено родителями школьника

На следующий день полицейские вновь нагрянули к Семену, но уже не домой, а в школу. Мальчика вывели с урока и два часа допрашивали в пустом кабинете. Лишь потом ему разрешили позвонить матери.

- Ребенок позвонил весь в слезах, сказал, что его подозревают в экстремизме. То есть они несовершеннолетнего допрашивали без присутствия законного представителя! Потом у него изъяли телефон, ноутбук и роутер, - добавила Анна Васильева.

Обвинения школьнику еще не предъявили, но он уже достиг возраста уголовной ответственности. Источник «Комсомолки» в силовых структурах сообщил, что по факту лже-минирования в Камышлове были возбуждены два уголовных дела, но оба по-прежнему являются бесфигурнатными. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Мать Семена намерена обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить законность действий сотрудников полиции.

Отец мальчика уверен, что происходящее следствие того, что его сына давно пытаются выгнать из лицея.

- Он хороший мальчик, но двоечник. Он живет в своем мире, смотрит аниме, читает книжки. Не стал бы он таким заниматься! – говорит отец Семена.