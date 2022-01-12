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Происшествия12 января 2022 3:26

В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании массово эвакуируют школы

Учеников распускают по домам
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Учебные заведения проверяют сотрудники полиции и МЧС

Учебные заведения проверяют сотрудники полиции и МЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании массово эвакуируют школы. Как рассказали «КП-Екатеринбург» читатели, утром, 12 января, попросили покинуть помещения учебных заведений детей и сотрудников школ №1, №150, №22, №140, лицея №109, гимназии №108. Учеников распускают по домам.

- На сейчас нам известно о 80 заминированных школах. - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования.

Школы в Екатеринбурге эвакуируют третий день подряд. Первая рабочая неделя года началась с эвакуации гимназии № 161 и школы № 65. Как стало известно «КП-Екатеринбург», учеников выводили на улицы из-за сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту свердловского управления ФСБ. К счастью, никаких запрещенных устройств в образовательных организациях не обнаружили.