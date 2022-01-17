«Обвинение запросило пожизненный срок»: на Урале рецидивиста осудят за убийство 11-летней девочки

Фото: "Общественное телевидение Асбеста"

На Урале подходит к концу один из громких процессов последнего года. 40-летнего рецидивиста Артема Осипова будут судить за убийство и изнасилование 11-летней Полины из Асбеста. Школьница пропала в ноябре 2020 года, на тот момент у нее было конфликтов с родителями, и из дома она раньше не сбегала. На ее поиски отправились полицейские и добровольцы из «ЛизыАлерт». По камерам удалось отследить, как девочка уходит с подозрительным мужчиной.

Согласно данным суда, душегуба будут судить по пяти статьям: убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, склонение к потреблению наркотических средств, изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста в целях изготовления порнографических материалов.

Осиспов провел в тюрьме 19 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Государственный обвинитель попросил назначить 40-летнему Артему Осипову максимально наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, - рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Известно, что Осипов 19 лет своей жизни провел в местах лишения свободы, он сидел за грабежи, разбои, незаконный оборот наркотиков и убийство, освободиться ему удалось только в феврале 2020 года.

Школьница поверила незнакомому мужчине и отправилась к нему в квартиру. Уже там «Осип» жестоко расправился с девочкой. Позже он сам покажет полицейским место, куда ночью вынес труп ребенка.