Глава региона проводит итоговую пресс-конференцию 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 13 января, в 11.00 началась пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На ней глава региона подводит итоги 2021 года, а также отвечает на вопросы журналистов, приехавших из всех городов Среднего Урала. Приводим избранные цитаты губернатора с пресс-конференции.

О ВЫХОДЕ ИЗ КОРОНАКРИЗИСА В 2022 ГОДУ

- 2022 год был год осознания того, что мы теперь живем в новых реалиях. Год, когда мы приспособились под существующие условия, год когда прожили в ограничениях, но не в локдауне. Мы оснастили и научились быстро развертывать необходимые койки. Наша область одна из немногих, которая обладает запасом кислорода на тот обьем медицинской помощи, который необходим. Я не случайно об этом говорю, мы научились жить не только борясь с коронавирусом. Это и масочный режим, и соблюдение социальной дистанции, работа сферы обслуживания, магазины. Я благодарен всем, что с пониманием многие относятся к ограничительным мерам. Пиковые волны удавалось проходить на достаточно напряженно но безболезненно. Если говорить о том выйдем из пандемии или нет – сложно сказать. Это во многом зависит от того как люди осознанно будут прививаться.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

- Мы продолжим заниматься инвестициями, прорабатываем вопрос строителсьтва фабрик и заводов по кооперации с крупными компаниями. Мы неплохо выстроили взаимоотношения с Газпромом и другими компаниями, которые с большим удовольствием развертывают здесь производство.

О СТРИОТЕЛЬСТВЕ ЕКАД

- В 2022 году завершим строительство южного обхода Екатеринбурга. 9 с лишним лет строили его, хотя ЕКАД строился дольше. Это серьезное сооружение. Удобство почувствуют все и наши гости. Безусловно это скажется на развитие Екатеринбурга и пригородов. Мы рассчитываем приступить сразу после южного обхода к расширению и улучшению транспортной инфраструктуры северного обхода.

ОБ УНИВЕРСИАДЕ-2023

- Строительство всех обьектов и подготовка ведется в соответствии с утвержденными сроками. Даже в условиях пандемии проводятся и Олимпийские игры, пусть и с ограничениями. Мы общались с представителями FISU. Я не заметил их интонации разговора, что кто-то хочет перенести или отменить. Готовимся, будем ждать спортсменов, атлетов со всего мира.

О КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

- Наш Роспотребнадзор большие молодцы. Они придумали и запустили ПЦР-тестирование по выявлению коронавирусса на основе своих разработок. Вчера с Дмитрием Николаевичем Козловских обсуждали доступ в торговые центры. У нас 15 января решили сдвинуть до 20 января и будем смотреть как развивается ситуация с распространением штамма Омикрон.

Материал дополняется...