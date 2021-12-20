«Макарошки не всегда стоят одинаково»: как за год подорожали продукты в Свердловской области

За год цены почти на все продукты выросли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях Свердловскстат опубликовал самые свежие данные о средних ценах на продукты, которые установились в Свердловской области к середине декабря. Такие данные специалисты публикуют по четыре раза в месяц, чтобы можно было смотреть, как неделя за неделей меняются цены. Что-то дорожает, что-то наоборот дешевеет. Например, в свежей статистике килограмм огурцов стал дороже на 10,73%. А белокачанная капуста на 5,01%.

Но любой экономист вам скажет, что сравнивать, какая была цена на этой неделе, а какая на предыдущей, не совсем верно. А вот если сравнить цены в начале года и в конце, то можно будет гораздо лучше понять, что же все-таки дорожает, а что дешевеет. Этим корреспонденты «Комсомолки» и занялись. Мы сравнили среднюю цену на продукты в Свердловской области в январе, в конце ноября и в середине декабря. Говорим сразу – подорожало многое. В тексте будут указаны средние цены за килограмм.

Многие продукты на Среднем Урале с января подорожали. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ХЛЕБА К ОБЕДУ В МЕРУ БЕРИ, ХЛЕБ ДОРОГОЙ, ЕГО БЕРЕГИ

Начнем с выпечки. Во-первых, посмотрим, как менялась цена за килограмм пшеничной муки. По итогам января средняя цена была 45 рублей 16 копеек. К концу ноября она подросла до 49 рублей 87 копеек. Ну а в середине декабре уже – 50 рублей 46 копеек. То есть мука с начала года подорожала примерно на 5 рублей.

Цена ржаного хлеба за килограмм в начале года была 65 рублей 80 копеек. К началу декабря уже около 69 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну а если подорожала мука, следовательно, и все, что из нее сделано, тоже стало дороже. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов в январе стоили 59 рублей 44 копейки за килограмм, а в конце ноября уже 61 рубль 11 копеек. Теперь, вот, в середине декабря заплатить надо уже 61 рубль 93 копейки. Таким образом платить теперь приходится на 2 рубля 49 копеек больше, чем в начале года.

В статистике есть еще и стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной. Была у него цена в начале года – 65 рублей 80 копеек. К началу декабря стала 69 рублей 51 копейка. А сейчас уже 71 рубль 56 копеек. Разница в 5 рублей 76 копеек.

А если говорить о сладком, то в январе килограмм печенья стоил 186,78 рублей. В ноябре уже 199,89. Сейчас – 199,82. Разница около 13,04 рублей.

За год макароны подорожали на 15 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СИДЕТЬ НА ОДНИХ МАКАРОНАХ - ДОРОГОВАТО

Три года назад в Саратовской области уволили министра занятости, труда и миграции Наталью Соколову. Поводом стало ее резонансное заявление на заседании областной думы, где спорили о том, может ли человек прожить на потребительскую корзину в 3500 рублей.

- Можно! Сбалансированным питанием можно! - заявила министр. – Макарошки всегда стоят одинаково!..

Тот скандал уже многие позабыли. Но вот фраза «Макарошки всегда стоят одинаково» ушла в народ. И, к сожалению, она не очень верная. Макарошки далеко не всегда стоят одинаково. В начале года килограмм вермишели в Свердловской области стоил 110,82 рубля. К началу декабря уже 120,65. Сейчас – 121,78. Получается, что за год вермишель подорожала почти на 11 рублей.

Но вермишель это не совсем «макарошки» скажите вы. И будете правы, ведь в данных Свердловскстата есть отдельная строчка «Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта». В январе килограмм оных стоил 104,59 рублей. В начале декабря 115,59. А в середине декабря уже 119,57. Получается, что за первые две недели декабря макароны вообще вдруг резко подорожали на четыре рубля. А в целом за год они подскочили в цене почти на 15 рублей.

ЛУЧШАЯ РЫБА ЭТО КОЛБАСА

От хлеба и макарон перейдем к тому, с чем в советские годы всегда была напряженка (в отличие от рыбы, которой в столовых стабильно кормили каждый четверг) – колбасе.

Классическая вареная колбаса, без которой и салат оливье не «Оливье», в январе продавалась по цене 448,77 рублей за килограмм. К началу декабря ее цена выросла до 460,98. А к середине декабря подешевела до 453,23. Разница с началом года в 4,46 рублей.

Килограмм вареной колбасы за год стал дороже почти на 4 рубля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С более деликатесным вариантом, который на праздничном столе лежит нарезочкой в тарелочке, колбасой полукопченой и варено-копченой, ситуация такая – 571, 72 рубля за килограмм в начале года, 612,32 к концу ноября и 606,31 сейчас. Получается, тоже в декабре вдруг подешевела – разница с началом года в 34,59 рублей.

Сосиски и сардельки с января по ноябрь подорожали на 49 рублей 53 копейки – цена взлетела с 443,98 рублей за килограмм до 493,51. Ну а в середине декабря Свердловскстат приводит такую среднюю стоимость – 481,25. То есть опять за первые две недели декабря цена чуть-чуть снизилась. Разница же с началом года составляет сейчас 37,27 рублей.

И МЯСО ТОЖЕ ДОРОЖАЕТ

Килограмм говядины в начале года стоил 390,83 рублей. К ноябрю ее цена повысилась до 420,2 рублей. Примерно такой она и осталась в середине декабря. Свинина в свою очередь подорожала на 27 рублей. В январе она стоила 281,28 рублей, а теперь 308,49.

Охлажденная и мороженая курица сейчас стоит 180,09 рублей, а почти 12 месяцев назад стоила только 147,72 рублей. Разница в 32 рубля 37 копеек.

Килограмм говядины в начале года стоил 390 рублей. Теперь уже около 420. Фото: Олег ЗОЛОТО

ХОРОША ЗАКУСКА - КВАШЕНА КАПУСТКА

С овощами в этом году Свердловской области не повезло. Из-за засухи урожай на полях погиб. В регионе даже вводили режим чрезвычайной ситуации. Это и на ценах на овощи сказалось. Взять, например, капусту белокачанную. В начале года килограмм стоил 21,72 рубля, в конце ноября уже 39,46. Сейчас Свердловскстат публикует среднюю цену в 42,12 рублей. Получается, разница с началом года в 20,4 рублей.

Тут, конечно, можно возразить, что капуста, как и многие овощи – продукт сезонный. В один месяц питаемся свежим урожаем и поэтому все дешевое, а в другой момент доедаем то, что осталось с прошлого года, да привозным питаемся, поэтому цена растет. Поэтому для наглядности сравним с прошлым годом – 2020-м, тоже не самым приятным для экономики, но хотя бы без летней засухи. Так, в январе 2020-го капуста стоила 22,45 рублей за килограмм. К апрелю она подорожала до 30,06 рублей, а потом стала дешеветь и в декабре уже продавалась даже дешевле, чем в январе – по цене в 20,58 рублей.

Картошка подорожала на 11 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но перейдем к другим овощам. Килограмм картофеля в начале 2021 года стоил 29,68 рублей. В конце ноября уже 41,79. В середине декабря – 41,46. Разница – 11,78 рублей.

За килограмм моркови в начале года приходилось платить 34,25 рублей. В ноябре – 43,55. В середине декабря – 41,52. Разница – 7,27 рублей.

На самом деле сравнивать можно еще долго. Поэтому дальше просто перечислим, как изменились цены на продукты, которые бывают в холодильнике чаще всего. Огурцы подешевели почти на 33 рубля. Помидоры подешевели на 40 рублей. Килограмм чая черного байхового подорожал на 13 рублей. Килограмм масла сливочного подорожал на 43 рубля. А подсолнечного – на 9 рублей. Десяток куриных яиц за год подорожал на 12 рублей. А килограмм сахарного песка стал дороже на 7,5 рублей. Ну а если говорить про крупы, то килограмм риса подорожал на 6,79 рублей, греча выросла в цене на 22,58 рубля

Все цены - средние по рынку. По данным sverdl.gks.ru и fedstat.ru

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