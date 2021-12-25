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Общество25 декабря 2021 11:00

В Екатеринбурге прошел пикет против барельефа Сталина на Доме офицеров

В армии же считают, что целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания.
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Акция прошла мирно и без провокаций.

Акция прошла мирно и без провокаций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел пикет против установки барельефа Иосифа Сталина у Дома офицеров на улице Луначарского. Композиция провисела до 90-х годов двадцатого столетия. По политическим соображениям ее сняли и больше не возвращали в течение почти 30 лет. В прошлом году активисты движения «За правду» попытались вернуть скульптуру.

Многие жители города посчитали установку барельефа неуважением к жертвам репрессий.

Многие жители города посчитали установку барельефа неуважением к жертвам репрессий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в Центральном военном округе прокомментировали ситуацию так:

- Установленный барельеф является точной копией барельефа, который был установлен на фасаде здания ранее. Целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания. Работы ведутся ускоренными темпами, в ближайшее время будут завершены, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО.

Люди вышли, несмотря на сильный мороз.

Люди вышли, несмотря на сильный мороз.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установка барельефа Сталина вызвала шквал споров и дискуссий.

Установка барельефа Сталина вызвала шквал споров и дискуссий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пикетом наблюдала полиция.

За пикетом наблюдала полиция.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Композиция провисела до 90-х годов двадцатого столетия. По политическим соображениям ее сняли и больше не возвращали в течение почти 30 лет.

Композиция провисела до 90-х годов двадцатого столетия. По политическим соображениям ее сняли и больше не возвращали в течение почти 30 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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