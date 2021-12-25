В Екатеринбурге прошел пикет против барельефа Сталина на Доме офицеров

Акция прошла мирно и без провокаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел пикет против установки барельефа Иосифа Сталина у Дома офицеров на улице Луначарского. Композиция провисела до 90-х годов двадцатого столетия. По политическим соображениям ее сняли и больше не возвращали в течение почти 30 лет. В прошлом году активисты движения «За правду» попытались вернуть скульптуру.

Многие жители города посчитали установку барельефа неуважением к жертвам репрессий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в Центральном военном округе прокомментировали ситуацию так:

- Установленный барельеф является точной копией барельефа, который был установлен на фасаде здания ранее. Целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания. Работы ведутся ускоренными темпами, в ближайшее время будут завершены, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО.

Люди вышли, несмотря на сильный мороз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установка барельефа Сталина вызвала шквал споров и дискуссий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пикетом наблюдала полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ