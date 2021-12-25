В Екатеринбурге прошел пикет против барельефа Сталина на Доме офицеров

Акция прошла мирно и без провокаций.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прошел пикет против установки барельефа Иосифа Сталина у Дома офицеров на улице Луначарского. Композиция провисела до 90-х годов двадцатого столетия. По политическим соображениям ее сняли и больше не возвращали в течение почти 30 лет. В прошлом году активисты движения «За правду» попытались вернуть скульптуру.
Многие жители города посчитали установку барельефа неуважением к жертвам репрессий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ранее в Центральном военном округе прокомментировали ситуацию так:
- Установленный барельеф является точной копией барельефа, который был установлен на фасаде здания ранее. Целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания. Работы ведутся ускоренными темпами, в ближайшее время будут завершены, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО.
Люди вышли, несмотря на сильный мороз.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Установка барельефа Сталина вызвала шквал споров и дискуссий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За пикетом наблюдала полиция.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Композиция провисела до 90-х годов двадцатого столетия. По политическим соображениям ее сняли и больше не возвращали в течение почти 30 лет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ