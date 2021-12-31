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Общество31 декабря 2021 3:00

30 фото о том, как Екатеринбург прожил 2021 год

Преддверие Нового года - самое время подводить итоги
Алексей БУЛАТОВ
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Чем запомнился нам прошедший 2021 год

Чем запомнился нам прошедший 2021 год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После всех потрясений, которые были в 2020 году, на 2021 год возлагали особые надежды. Но вот и 2021 завершился, а значит пришло время обернуться, и посмотреть, как мы пережили этот год, чему радовались, а чему огорчались, чего ждали, а что вынуждены были принять, чему сопротивлялись, и с чем были солидарны.

Мы не знаем точно, что будет в Новом 2022 году, но можно сказать определенно - будет интересно.

Новорожденный в праздничном костюмчике, во время выписки из перинатального центра накануне Нового года.

Новорожденный в праздничном костюмчике, во время выписки из перинатального центра накануне Нового года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенок во время Рождественской службы в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Ребенок во время Рождественской службы в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 12 января в девятиэтажке на улице Рассветная на ЖБИ произошел страшный пожар. Погибли 8 человек, в том числе 1 ребенок. (Тела выносили к подъезду). Люди задохнулись от угарного газа. Возгорание произошло в квартире на втором этаже

В ночь на 12 января в девятиэтажке на улице Рассветная на ЖБИ произошел страшный пожар. Погибли 8 человек, в том числе 1 ребенок. (Тела выносили к подъезду). Люди задохнулись от угарного газа. Возгорание произошло в квартире на втором этаже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крещенские купания на озере Шарташ

Крещенские купания на озере Шарташ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции во время разгона участников несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в сквере у Театра драмы

Сотрудники полиции во время разгона участников несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в сквере у Театра драмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе-феврале 2021 года Екатеринбург завалило снегом. Городские службы не справлялись. Только что приступивший к обязанностям мэра города Алексей Орлов утешал: "Много снега - хорошо для урожая".

В январе-феврале 2021 года Екатеринбург завалило снегом. Городские службы не справлялись. Только что приступивший к обязанностям мэра города Алексей Орлов утешал: "Много снега - хорошо для урожая".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фигуристки-синхронистки - это гордость спортивного Екатеринбурга. За свою недолгую историю команда из "Юности" стала 19-кратным победителем первенства России. Последний турнир завершился 29 января 2021. Также в активе спортсменок три золотые меда

Фигуристки-синхронистки - это гордость спортивного Екатеринбурга. За свою недолгую историю команда из "Юности" стала 19-кратным победителем первенства России. Последний турнир завершился 29 января 2021. Также в активе спортсменок три золотые меда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собака сидит у входа в районный суд

Собака сидит у входа в районный суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчины в полотенцах разговаривают у городской бани

Мужчины в полотенцах разговаривают у городской бани

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сиделка у кроватки с неизлечимо больным ребенком в детском хосписе

Сиделка у кроватки с неизлечимо больным ребенком в детском хосписе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участнича Открытого кубка Свердловской области по бодибилдингу перед выступлением

Участнича Открытого кубка Свердловской области по бодибилдингу перед выступлением

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свободный художник Владимир Седаков, известный как 'Спартак' во дворе своего дома

Свободный художник Владимир Седаков, известный как 'Спартак' во дворе своего дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чебаркульский военный полигон. Танкист участвующий в заезде по полигону, во время 'Танкового биатлона'

Чебаркульский военный полигон. Танкист участвующий в заезде по полигону, во время 'Танкового биатлона'

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Булатов

Булатов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции и Росгвардии в помещении головного офиса банка 'Нейва', у которого собрались вкладчики. Центробанк отозвал лиценцию у банка 'Нейва', из-за подозрений в проведении сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим

Сотрудники полиции и Росгвардии в помещении головного офиса банка 'Нейва', у которого собрались вкладчики. Центробанк отозвал лиценцию у банка 'Нейва', из-за подозрений в проведении сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация волонтеров в благотворительном фонде "Дорогами добра".В середине января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о начале массовой вакцинации в регионе.

Вакцинация волонтеров в благотворительном фонде "Дорогами добра".В середине января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о начале массовой вакцинации в регионе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто успел, тот и сел. Например, как эта пенсионерка. На Уралмаше установили остановку с одноместной скамейкой. Несмотря на удивление горожан, в Екатеринбурге установили еще несколько таких остановок.

Кто успел, тот и сел. Например, как эта пенсионерка. На Уралмаше установили остановку с одноместной скамейкой. Несмотря на удивление горожан, в Екатеринбурге установили еще несколько таких остановок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) провел Пасхальную службу в Свято-Троицком соборе. И это несмотря на то, что городские и областные власти попросили людей остаться дома из-за нестабильной ситуации с распространением корона

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) провел Пасхальную службу в Свято-Троицком соборе. И это несмотря на то, что городские и областные власти попросили людей остаться дома из-за нестабильной ситуации с распространением корона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральная репетиция парада Победы. На фото курсанты Екатеринбургского Суворовского военного училища и военнослужащий Роты почетного караула

Генеральная репетиция парада Победы. На фото курсанты Екатеринбургского Суворовского военного училища и военнослужащий Роты почетного караула

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время открытия мотосезона

Во время открытия мотосезона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верхняя Пышма. Медная мечеть им.имама Исмагила аль-Бухари, во время праздничной молитвы на Ураза Байрам

Верхняя Пышма. Медная мечеть им.имама Исмагила аль-Бухари, во время праздничной молитвы на Ураза Байрам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман выходит из спецприемника, куда он был помещен решением суда на 9 суток из-за его участия в несанкционированных шествиях 23 января и 31 января 2021 в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В спецприемнике Евгений Ройзман провел сутки.

Евгений Ройзман выходит из спецприемника, куда он был помещен решением суда на 9 суток из-за его участия в несанкционированных шествиях 23 января и 31 января 2021 в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В спецприемнике Евгений Ройзман провел сутки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Летовальский - астроном-любитель, построивший обсерваторию на крыше своего дома

Андрей Летовальский - астроном-любитель, построивший обсерваторию на крыше своего дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парень ищет свой скейтборд в воде городского пруда

Парень ищет свой скейтборд в воде городского пруда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший полицейский напился и устроил беспорядочную стрельбу с балкона своего дома на Химмаше. Молодые парни наблюдают за работой полиции на месте происшествия. Мужчина ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Позже он был задержан бойцами СОБР

Бывший полицейский напился и устроил беспорядочную стрельбу с балкона своего дома на Химмаше. Молодые парни наблюдают за работой полиции на месте происшествия. Мужчина ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Позже он был задержан бойцами СОБР

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Граффити в виде надписи 'Родился, потерпел, умер' в цветах триколора, в сквере у Драматического театра, появившееся накануне Дня России

Граффити в виде надписи 'Родился, потерпел, умер' в цветах триколора, в сквере у Драматического театра, появившееся накануне Дня России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка бежит сдавать вступительные испытания для поступления в военный ВУЗ. Впервые, представители ВУЗов приехали принимать экзамены у абитуриентов Свердловской области в одну воинскую часть

Девушка бежит сдавать вступительные испытания для поступления в военный ВУЗ. Впервые, представители ВУЗов приехали принимать экзамены у абитуриентов Свердловской области в одну воинскую часть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО". Здесь прошла Международная промышленная выставка "Иннопром-2021', страной-партнером которой стала Италия. На фото: автомобиль Lamborghini Huracan на стенде Италии

Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО". Здесь прошла Международная промышленная выставка "Иннопром-2021', страной-партнером которой стала Италия. На фото: автомобиль Lamborghini Huracan на стенде Италии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие наблюдают за сносом недостроенного здания гостиницы "Дели", на месте которого УГМК планирует построить офисное здание

Рабочие наблюдают за сносом недостроенного здания гостиницы "Дели", на месте которого УГМК планирует построить офисное здание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина вымывает грязь из своего дома после паводка в городе Нижняя Салда. Несколько домов и садовых участков были затоплены, из-за прорвашейся плотины.

Мужчина вымывает грязь из своего дома после паводка в городе Нижняя Салда. Несколько домов и садовых участков были затоплены, из-за прорвашейся плотины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шествие несогласованного крестного хода по последнему царскому пути. Крестный ход не был согласован властями из-за коронавирусных ограничений.

Шествие несогласованного крестного хода по последнему царскому пути. Крестный ход не был согласован властями из-за коронавирусных ограничений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочий во время строительных работ по расширению Блюхеровского моста.

Рабочий во время строительных работ по расширению Блюхеровского моста.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возложение цветов к памятнику погибшим в войне в Афганистане и Чечне 'Черный тюльпан', во время празднования дня ВДВ

Возложение цветов к памятнику погибшим в войне в Афганистане и Чечне 'Черный тюльпан', во время празднования дня ВДВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подросток Александр показывает мешок с монетами, выловленный из городского пруда, с помощью мощного магнита

Подросток Александр показывает мешок с монетами, выловленный из городского пруда, с помощью мощного магнита

Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Стрелка" возле ресторана на Юмашева в августе 2021. Сотрудники полиции задержали 30 человек у ресторана Eat Meet.

"Стрелка" возле ресторана на Юмашева в августе 2021. Сотрудники полиции задержали 30 человек у ресторана Eat Meet.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка и ребенок из ближнего зарубежья на фоне надпись 'не место в России'

Девушка и ребенок из ближнего зарубежья на фоне надпись 'не место в России'

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смог над городом, вызванный лесными пожарами в 50 километрах от Екатеринбурга, под городом Первоуральск.

Смог над городом, вызванный лесными пожарами в 50 километрах от Екатеринбурга, под городом Первоуральск.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Байкерская свадьба. Молодожены Дамир и Алина Зигангировы едут на свадебный банкет

Байкерская свадьба. Молодожены Дамир и Алина Зигангировы едут на свадебный банкет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сгоревший крест в лесу, где прошел лесной пожар. В Свердловской области, лесные пожары бушевали в течение нескольких недель, и вплотную подходили к Екатеринбургу

Сгоревший крест в лесу, где прошел лесной пожар. В Свердловской области, лесные пожары бушевали в течение нескольких недель, и вплотную подходили к Екатеринбургу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург. Рабочий на строительстве жилого дома

Екатеринбург. Рабочий на строительстве жилого дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург. Выставка "Армия-2021". Танк стреляет во время демонстрационного показа.

Екатеринбург. Выставка "Армия-2021". Танк стреляет во время демонстрационного показа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа уличных художников Zukclub и Тимофея Ради 'Город бесов' выполненная в рамках партизанского фестиваля "Карт-бланш"

Работа уличных художников Zukclub и Тимофея Ради 'Город бесов' выполненная в рамках партизанского фестиваля "Карт-бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Немецкий музыкант Клаус Бургер, который живет в эко-поселении ав Пермском крае, босиком идет в Германское консульство продлевать визу для пребывания на территории России

Немецкий музыкант Клаус Бургер, который живет в эко-поселении ав Пермском крае, босиком идет в Германское консульство продлевать визу для пребывания на территории России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соседи утешают хозяйку пострадавшей квартиры, в доме которой произошел взрыв газа, в результате которого пострадал 1 мужчина, живший в пострадавшей квартире

Соседи утешают хозяйку пострадавшей квартиры, в доме которой произошел взрыв газа, в результате которого пострадал 1 мужчина, живший в пострадавшей квартире

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие эвакуируют трамвай сошедший с рельс и повредивший несколько автомобилей

Рабочие эвакуируют трамвай сошедший с рельс и повредивший несколько автомобилей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одном из избирательных участков в Екатеринбурге, во время выборов депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание Свердловской области

На одном из избирательных участков в Екатеринбурге, во время выборов депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воспитанники школы спортивной гимнастики в Екатеринбурге рассматривают золотую олимпийскую медаль чемпиона Давида Белявского, во время его мастер-класса. Гимнаст завоевал золото на Олимпиаде в Токио 2020 (2021) в составе сборной.

Воспитанники школы спортивной гимнастики в Екатеринбурге рассматривают золотую олимпийскую медаль чемпиона Давида Белявского, во время его мастер-класса. Гимнаст завоевал золото на Олимпиаде в Токио 2020 (2021) в составе сборной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Логиново. Свердловская область. Собака в системе крепления перед ее прыжком с парашютом в тандеме с ее хозяином Александром Косковым

Логиново. Свердловская область. Собака в системе крепления перед ее прыжком с парашютом в тандеме с ее хозяином Александром Косковым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арт-объект в виде скелета рыбы на набережной реки сеть установленный неизвестным художником

Арт-объект в виде скелета рыбы на набережной реки сеть установленный неизвестным художником

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка идет по аллее

Девушка идет по аллее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тушение торфяных пожаров под Екатеринбургом. Несколько недель в октябре город задыхался от смога.

Тушение торфяных пожаров под Екатеринбургом. Несколько недель в октябре город задыхался от смога.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы по рекультивации Широкореченского мусорного полигона, куда в течении 50 лет свозили бытовые отходы из Екатеринбурга и Свердловской области

Работы по рекультивации Широкореченского мусорного полигона, куда в течении 50 лет свозили бытовые отходы из Екатеринбурга и Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица Катя IOWA во время выступления на фестивале "Уральская ночь музыки"-2021.

Певица Катя IOWA во время выступления на фестивале "Уральская ночь музыки"-2021.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытие Макаровского моста в Екатеринбурге 31 октября 2021 после реконструкции, начавшейся в 2017 году.

Открытие Макаровского моста в Екатеринбурге 31 октября 2021 после реконструкции, начавшейся в 2017 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деревянный дом с надписью "Живите в доме, и не рухнет дом", который вошел в число зданий, попадающих под программу комплексного развития территорий, больше известную в народе, как реновация.

Деревянный дом с надписью "Живите в доме, и не рухнет дом", который вошел в число зданий, попадающих под программу комплексного развития территорий, больше известную в народе, как реновация.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Иван Волков во время судебного заседания по коллективному иску об отмене QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

Адвокат Иван Волков во время судебного заседания по коллективному иску об отмене QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина надевает табличку с надписью 'Я за уважение к труду предков' во время митинга

Мужчина надевает табличку с надписью 'Я за уважение к труду предков' во время митинга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снос здания аэровокзала "Уктус", которое пытались отстоять общественники. 26 ноября 2021 около 6:00 утра здание начали сносить. На его будет построен ТРЦ 'Золотой'.

Снос здания аэровокзала "Уктус", которое пытались отстоять общественники. 26 ноября 2021 около 6:00 утра здание начали сносить. На его будет построен ТРЦ 'Золотой'.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бродячая собака во время морозов встречает у подъезда Деда Мороза и Снегурочку, идущих поздравлять детей

Бродячая собака во время морозов встречает у подъезда Деда Мороза и Снегурочку, идущих поздравлять детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году Ледового городка у Екатеринбурга не было. Вместо него была лишь выставка ледовых скульптур. В 2021 - все иначе. 29 декабря в Екатеринбурге открыли Ледовый городок -2021. Тема городка "Новогоднее цартсво. Тридевятое государство".

В 2020 году Ледового городка у Екатеринбурга не было. Вместо него была лишь выставка ледовых скульптур. В 2021 - все иначе. 29 декабря в Екатеринбурге открыли Ледовый городок -2021. Тема городка "Новогоднее цартсво. Тридевятое государство".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше фотографий за 2021 год смотрите здесь:

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