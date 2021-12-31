30 фото о том, как Екатеринбург прожил 2021 год

Чем запомнился нам прошедший 2021 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

После всех потрясений, которые были в 2020 году, на 2021 год возлагали особые надежды. Но вот и 2021 завершился, а значит пришло время обернуться, и посмотреть, как мы пережили этот год, чему радовались, а чему огорчались, чего ждали, а что вынуждены были принять, чему сопротивлялись, и с чем были солидарны.

Мы не знаем точно, что будет в Новом 2022 году, но можно сказать определенно - будет интересно.

Новорожденный в праздничном костюмчике, во время выписки из перинатального центра накануне Нового года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенок во время Рождественской службы в Свято-Троицком кафедральном соборе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 12 января в девятиэтажке на улице Рассветная на ЖБИ произошел страшный пожар. Погибли 8 человек, в том числе 1 ребенок. (Тела выносили к подъезду). Люди задохнулись от угарного газа. Возгорание произошло в квартире на втором этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крещенские купания на озере Шарташ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции во время разгона участников несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в сквере у Театра драмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе-феврале 2021 года Екатеринбург завалило снегом. Городские службы не справлялись. Только что приступивший к обязанностям мэра города Алексей Орлов утешал: "Много снега - хорошо для урожая". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фигуристки-синхронистки - это гордость спортивного Екатеринбурга. За свою недолгую историю команда из "Юности" стала 19-кратным победителем первенства России. Последний турнир завершился 29 января 2021. Также в активе спортсменок три золотые меда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собака сидит у входа в районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчины в полотенцах разговаривают у городской бани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сиделка у кроватки с неизлечимо больным ребенком в детском хосписе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участнича Открытого кубка Свердловской области по бодибилдингу перед выступлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свободный художник Владимир Седаков, известный как 'Спартак' во дворе своего дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чебаркульский военный полигон. Танкист участвующий в заезде по полигону, во время 'Танкового биатлона' Фото: Алексей БУЛАТОВ

Булатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции и Росгвардии в помещении головного офиса банка 'Нейва', у которого собрались вкладчики. Центробанк отозвал лиценцию у банка 'Нейва', из-за подозрений в проведении сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация волонтеров в благотворительном фонде "Дорогами добра".В середине января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о начале массовой вакцинации в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто успел, тот и сел. Например, как эта пенсионерка. На Уралмаше установили остановку с одноместной скамейкой. Несмотря на удивление горожан, в Екатеринбурге установили еще несколько таких остановок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) провел Пасхальную службу в Свято-Троицком соборе. И это несмотря на то, что городские и областные власти попросили людей остаться дома из-за нестабильной ситуации с распространением корона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральная репетиция парада Победы. На фото курсанты Екатеринбургского Суворовского военного училища и военнослужащий Роты почетного караула Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время открытия мотосезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верхняя Пышма. Медная мечеть им.имама Исмагила аль-Бухари, во время праздничной молитвы на Ураза Байрам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман выходит из спецприемника, куда он был помещен решением суда на 9 суток из-за его участия в несанкционированных шествиях 23 января и 31 января 2021 в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В спецприемнике Евгений Ройзман провел сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Летовальский - астроном-любитель, построивший обсерваторию на крыше своего дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парень ищет свой скейтборд в воде городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший полицейский напился и устроил беспорядочную стрельбу с балкона своего дома на Химмаше. Молодые парни наблюдают за работой полиции на месте происшествия. Мужчина ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Позже он был задержан бойцами СОБР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Граффити в виде надписи 'Родился, потерпел, умер' в цветах триколора, в сквере у Драматического театра, появившееся накануне Дня России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка бежит сдавать вступительные испытания для поступления в военный ВУЗ. Впервые, представители ВУЗов приехали принимать экзамены у абитуриентов Свердловской области в одну воинскую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО". Здесь прошла Международная промышленная выставка "Иннопром-2021', страной-партнером которой стала Италия. На фото: автомобиль Lamborghini Huracan на стенде Италии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие наблюдают за сносом недостроенного здания гостиницы "Дели", на месте которого УГМК планирует построить офисное здание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина вымывает грязь из своего дома после паводка в городе Нижняя Салда. Несколько домов и садовых участков были затоплены, из-за прорвашейся плотины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шествие несогласованного крестного хода по последнему царскому пути. Крестный ход не был согласован властями из-за коронавирусных ограничений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочий во время строительных работ по расширению Блюхеровского моста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возложение цветов к памятнику погибшим в войне в Афганистане и Чечне 'Черный тюльпан', во время празднования дня ВДВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подросток Александр показывает мешок с монетами, выловленный из городского пруда, с помощью мощного магнита Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Стрелка" возле ресторана на Юмашева в августе 2021. Сотрудники полиции задержали 30 человек у ресторана Eat Meet. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка и ребенок из ближнего зарубежья на фоне надпись 'не место в России' Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смог над городом, вызванный лесными пожарами в 50 километрах от Екатеринбурга, под городом Первоуральск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Байкерская свадьба. Молодожены Дамир и Алина Зигангировы едут на свадебный банкет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сгоревший крест в лесу, где прошел лесной пожар. В Свердловской области, лесные пожары бушевали в течение нескольких недель, и вплотную подходили к Екатеринбургу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург. Рабочий на строительстве жилого дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург. Выставка "Армия-2021". Танк стреляет во время демонстрационного показа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа уличных художников Zukclub и Тимофея Ради 'Город бесов' выполненная в рамках партизанского фестиваля "Карт-бланш" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Немецкий музыкант Клаус Бургер, который живет в эко-поселении ав Пермском крае, босиком идет в Германское консульство продлевать визу для пребывания на территории России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соседи утешают хозяйку пострадавшей квартиры, в доме которой произошел взрыв газа, в результате которого пострадал 1 мужчина, живший в пострадавшей квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие эвакуируют трамвай сошедший с рельс и повредивший несколько автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одном из избирательных участков в Екатеринбурге, во время выборов депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воспитанники школы спортивной гимнастики в Екатеринбурге рассматривают золотую олимпийскую медаль чемпиона Давида Белявского, во время его мастер-класса. Гимнаст завоевал золото на Олимпиаде в Токио 2020 (2021) в составе сборной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Логиново. Свердловская область. Собака в системе крепления перед ее прыжком с парашютом в тандеме с ее хозяином Александром Косковым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арт-объект в виде скелета рыбы на набережной реки сеть установленный неизвестным художником Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка идет по аллее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тушение торфяных пожаров под Екатеринбургом. Несколько недель в октябре город задыхался от смога. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы по рекультивации Широкореченского мусорного полигона, куда в течении 50 лет свозили бытовые отходы из Екатеринбурга и Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица Катя IOWA во время выступления на фестивале "Уральская ночь музыки"-2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытие Макаровского моста в Екатеринбурге 31 октября 2021 после реконструкции, начавшейся в 2017 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деревянный дом с надписью "Живите в доме, и не рухнет дом", который вошел в число зданий, попадающих под программу комплексного развития территорий, больше известную в народе, как реновация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Иван Волков во время судебного заседания по коллективному иску об отмене QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина надевает табличку с надписью 'Я за уважение к труду предков' во время митинга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снос здания аэровокзала "Уктус", которое пытались отстоять общественники. 26 ноября 2021 около 6:00 утра здание начали сносить. На его будет построен ТРЦ 'Золотой'. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бродячая собака во время морозов встречает у подъезда Деда Мороза и Снегурочку, идущих поздравлять детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году Ледового городка у Екатеринбурга не было. Вместо него была лишь выставка ледовых скульптур. В 2021 - все иначе. 29 декабря в Екатеринбурге открыли Ледовый городок -2021. Тема городка "Новогоднее цартсво. Тридевятое государство". Фото: Алексей БУЛАТОВ

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